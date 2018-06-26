Ankara Büyükşehir’den ücretsiz wi-fi hizmeti

Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkentlilerin gönüllerince internet keyfi yaşayabilmesi için ücretsiz wi-fi uygulaması için düğmeye bastı.

Başkentlilerin huzur, refah ve mutluluğu için ulaşımdan kentsel dönüşüme, kültür ve sosyal faaliyetlerden tarım ve hayvancılığa desteğe kadar birçok alanda hizmetlerine yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tuna’nın talimatıyla ücretsiz wi-fi uygulamasını Ankara’nın kalbi Kızılay Güvenpark’ta başlattı. Belli başlı parklar ve meydanlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalarda internet kullanımını kolaylaştırmayı amaçlayan hizmet Başkentlileri sevindirdi. Ücretsiz wi-fi hizmeti Ankara’da toplam 19 noktada devreye sokulacak.

Başkent’e yakışır hizmetler

Teknolojinin tüm imkanlarını Başkentlilerin hizmetine sunarak, sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu hizmetleri artırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Tuna, "Çağımızın en önemli iletişim platformu olan internet hizmetinden tüm Başkentlilerimizin faydalanmasını istedik. Gerek merkez gerekse ilçe gezilerim sırasında 7’den 70’e vatandaşlarımızın çoğunluğu bu hizmetin olmasını talep etti. Biz de GSM operatörlerimizle teknik konuları görüştük. Amacımız Başkent’e yakışır hizmetleri Ankaralılarla buluşturmak" dedi.

Güvenlik testleri yapılıyor

Güvenpark’ta başlayan uygulamanın diğer noktalarda da başlatılması için Büyükşehir Belediye ekipleri güvenlik testlerini yapmayı sürdürüyor.

Okulların kapanmasıyla tatilin tadını çıkaran ve vakitlerini parklarda geçiren Başkentli gençler ise Güvenpark’ta şifresiz şekilde sınırsız internet hizmeti almaktan son derece memnun.

Ücretsiz wi-fi hizmeti konusunda uyarı levhalarıyla vatandaşlar bilgilendirilirken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekiplerinin üzerinde çalıştığı uygulama kısa süre içinde Güvenpark’tan sonra Melike Hatun Cami çevresi, Ulus Atatürk Heykeli, Kızılay Metro Alt Geçitleri, Kızılay AVM önü, Gençlik Parkı, AŞTİ, 50. Yıl Parkı, Abdi İpekçi Parkı, Demetevler Parkı, Tacettin Dergahı çevresi, Mogan Gölü, Altınpark, Kurtuluş Parkı, Hacı Bayram Camii, Harikalar Diyarı, Kuzey Yıldızı Merkez Camii ve Külliyesi, Ümitköy Metro İstasyonu Çıkışı- Ring Servisi Bekleme Alanı, Dikmen Vadisi’nde hizmete girecek.