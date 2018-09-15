Ankara Büyükşehirden vatandaşa bir destek daha

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna imzasıyla gelen Başkanlık yazısında, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında riskli yapı kategorisindeki gecekondulardan alınan numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Ulaşımdan suya birçok kalemde indirim kararlarını arka arkaya açıklayan Başkan Tuna, bu sefer kentsel dönüşüm alanları ile yıkılacak yapılarda yaşayan vatandaşların ödediği numarataj harç bedellerinde indirim yapılması için düğmeye bastı. Mecliste görüşülen Başkanlık yazısında, “Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihinde aldığı 2521 sayılı karar doğrultusunda her yapıdan bir defaya mahsus olmak üzere numarataj harç ücreti alınmaktaydı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan alanlarda yıkılacak olan yapılarda bulunan vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alındığında bahse konu olan harç ödemesi esnasında mağduriyet yaşandığı, belediyemizce mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına söz konusu tüm kentsel dönüşüm ve gelişim alanları için geçerli olmak üzere numarataj harç bedellerinin, mevcut tarifeden yüzde 50 indirimli olarak uygulanması kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.