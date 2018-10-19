Ankara Büyükşehir'in çiftçiye desteği devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen taş toplama makinesi ve katı gübre dağıtma römorku, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yunus Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan ve Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal'ın katılımıyla tarım arazisinde denenerek çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Altındağ ve Akyurtlu çiftçilerin hizmetine sunulan makineler ile zamanın daha verimli kullanılacağını belirten Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Tarlada yer alan taşlar verimin düşmesine neden oluyor, çiftçilerin daha az masrafla daha fazla ürün elde etmesi için ilçemize gönderilen makineleri odamız denetiminde çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

Çiftçilerin makul bir bedel karşılığında zirai ekipmanlardan faydalanacağını belirten Akyurt Kaymakamı Osman Altın "Ziraat Odamızın gayretleri ve Akyurt Belediyesi'nin destekleri ile bu zirai ekipmanları ilçemize kazandırmış bulunmaktayız. Çiftçilerimiz makul bir bedel karşılığında bu makinelerden faydalanarak daha iyi şartlarda zirai üretim gerçekleştirebilecekler. Kimyasal gübrelere öteden beri karşı olan biriyim, geleneksel olarak kullanılan hayvan gübrelerinin tarım arazilerinde kullanılması verimi artıracaktır. İlçemizde sorun haline gelen hayvan gübrelerinin bu şekilde değerlendirilmesi bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ise, "Hem tarlalardaki taşların toplanması hem de gübrelerin dağıtılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize gönderilen makineler çiftçilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ve ekibine çiftçilerimize sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.