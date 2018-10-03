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Ankara Büyükşehirin sevimli ziyaretçisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolunu şaşıran sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Binası'nın bahçesindeki bir ağaçta bulunan ve nereden geldiği anlaşılamayan minik sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince kontrol altına alındı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası'nın bahçesindeki bir ağaçta bulunan minik sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince kontrol altına alındı. Personelin ve vatandaşların ilgiyle izlediği minik sincap, Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından rehabilite için Sincan Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, “Çok da alışık olmadığımız sürpriz misafirimizi herhangi bir şekilde zarar görmemesi için kontrollü bir biçimde yakaladık. Minik sincabı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Sincan Hayvanat Bahçesi'nde veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yaşayabileceği doğal bir ortama bırakacağız” dedi.


Şehrin merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bir noktada bulunan Büyükşehir Belediyesi Binası'na sincabın nasıl geldiği ise merak konusu oldu.

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