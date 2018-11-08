Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner'i ziyaret etti

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i Beştepe Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti.

Ankaragücü'nün son haftalarda aldığı önemli galibiyetlerle büyük bir başarı grafiği yakaladığını belirten Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini söyledi.

Ankaragücü'nün yeni bir kadro ile mücadele etmesine rağmen iyi bir futbol sergilediğinin altını çizen Yılmaz, "Altı yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Ankaragücü, lige renk kattı. Ankaragücü çok hırslı ve coşkulu bir oyun sergiliyor. Böyle devam ederse Avrupa kupalarına katılacağından kuşkum yok. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Ayrıca stadyumda taraftarlara yönelik yapılan aramalar ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterileceğini vurgulayan Yılmaz, sahaya yabancı madde atılmadığı sürece ayakkabı çıkarma sürecinin bir daha yaşanmayacağını belirtti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, huzurlu ve güvenli bir Ankara için Emniyet Teşkilatı'nın gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirterek, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve tüm emniyet personeline teşekkür etti.