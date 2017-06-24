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24 Haziran 2017 17:37

Ankara-İstanbul otobanında zincirleme kaza: 6 yaralı

Ankara-İstanbul yolunda otobanda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul otobanında zincirleme kaza: 6 yaralı

24 Haziran 2017 17:37


Alınan bilgiye göre, otobanda Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Ö. yönetimindeki 06 FDK 22 plakalı otomobil, Fatih Ş. yönetimindeki 34 DM 1691 plakalı otomobile Akıncılar gişesi mevkiinde arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan 34 DM 1691 plakalı otomobile de Ali Ö. yönetimindeki İzmir’den gelen 41 FM 835 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Otobüs çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durdu. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik kontrollü olarak verildi.




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