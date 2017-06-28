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28 Haziran 2017 12:06

Ankara İtfaiyesi 294 hayvanı kurtardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda aralarında kedi, köpek ve yılanın da bulunduğu 294 hayvanı kurtararak, yaşamlarını sürdürmelerini sağladı.

Ankara İtfaiyesi 294 hayvanı kurtardı

28 Haziran 2017 12:06


Başkentlilerin her konuda yardımına koşan Ankara İtfaiyesi, yangınların yanı sıra kendisine gelen tüm ihbarları da anında değerlendiriyor. Hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler üzerine kimi zaman kedi yavrusunu, kimi zaman küçük bir köpeği mahsur kaldıkları çatılarından, tavan aralarından, araçların kaportasından, motor bölümlerinden dikkatli bir şekilde kurtararak doğal yaşamlarına bırakıyor. Ankara İtfaiyesi ekipleri son bir ayda gelen yardım talepleri üzerine; 154 kedi, 53 köpek, 76 değişik türde kuş, 5 büyükbaş hayvan, 1 küçükbaş hayvan ve 5 yılanı sıkıştığı veya mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonlarındaki başarılı müdahaleleriyle başkentlilerin bu konuda da sevgisini kazanan Ankara İtfaiyesi, sıkışma veya mahsur kalma durumunda yaralanan hayvanları da gerekli tedavisinin yapılması için bölgedeki sorumlu veterinerlik kuruluşlarına teslim ediyor.




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