Ankara İtfaiyesi felaketleri önlüyor

Başkent’te Mayıs ayında meydana gelen 397 yangından 116’sının dikkatsizce atılan sigara ve kibritten kaynaklanan çöp yangınları olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yangın istatistikleri raporuna göre yangın sebeplerinde ikinci sırayı elektrik kontağı kaynaklı yangınlar aldı. Elektrik kontağından kaynaklanan 82 yangının 33’ünü ise araç yangınları oluşturdu. Başkent’te ayrıca 33 yangının sabotaj, 21 yangının baca tutuşması sonucu olduğu tespit edilirken, geriye kalan 145 yangının da çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

Yangın çıkış yerleriyle ilgili dağılıma bakıldığında ise son yıllarda araç yangınlarındaki artış dikkat çekmeye başladı. Yangın çıkış yerleri itibariyle en üst sırada 62 yangın ile araç yangınlarının yer aldığı gözlendi. İkinci sırada 61 yangın ile çöp yangınları gelirken, 37 yangının konutlarda, 31 yangının gecekondularda, 29 yangın da iş yerlerinde meydana geldiği görüldü. Ankara İtfaiyesi aynı dönemde Başkent ve civarında meydana gelen 83’ü binek otomobil, 6’sı kamyon, 5’i tır, 1’i otobüs olmak üzere toplam 95 trafik kazasına müdahalede bulundu. Kaza yerine ulaşan Ankara İtfaiyesinin uzman ekipleri son teknolojiye sahip ekipmanları kullanıp araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yalnızca insanlara değil zorda kalan diğer canlıların da imdadına koştu. Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ekipler, 221’i kedi, 86’sı kuş, 49’u köpek, 34’ü değişik türde toplam 390 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtardı. İtfaiye ekipleri ayrıca aynı dönemde 80 binanın baca temizliğini yaparak, bin 482 su baskınına müdahale edip, su tahliyesini gerçekleştirdi. 38 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtaran, 23 intihara teşebbüs olayını önleyen Ankara İtfaiye ekipleri, 15 kilitli kalan kapıyı açıp, yaşanan bir göçük vakasında vatandaşları kurtardı.