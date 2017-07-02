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02 Temmuz 2017 14:00

Ankara İtfaiyesi uzman dalgıçları her an göreve hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaz-kış demeden gerçekleştirdiği eğitimlerle her an göreve hazır.

Ankara İtfaiyesi uzman dalgıçları her an göreve hazır

02 Temmuz 2017 14:00

Türkiye’ye örnek olan kurtarma ekibi, kendi su altı arama kurtarma ekiplerini kuran yerel yönetimlere de destek oluyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerine çalışmaları için tesis imkanı sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğünün Didim’deki Polis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen son dönem kampına, Ankara’nın yanı sıra Malatya, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. 10 günlük eğitim programına Emniyet Özel Harekat Müdürlüğünden 5, Ankara İtfaiyesinden 9, Malatya İtfaiyesinden 7, Eskişehir İtfaiyesinden 6 ve Aydın İtfaiyesinden 6 su altı arama kurtarma uzmanı katıldı. Eğitim süresince temel dalış becerileri, dalışta seviye yükseltme, su altı navigasyon, su altı arama kurtarma teknikleri ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak defalarca tekrarlandı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Türkiye’deki itfaiye teşkilatları arasında bir ilk olarak 1997 yılında kurulan “Su Altı Arama Kurtarma” ekibinin deniz, göl, gölet, barajlardaki başarılı çalışmalarıyla model olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, Ankara İtfaiyesi dalgıçlarının su altında en zor görevleri başarıyla gerçekleştiren birer balık adam ve arama kurtarma uzmanı olma özelliklerinin yanı sıra yeni balık adamların yetiştirilmesinde de başarılı birer eğitmen olarak görev yaptıklarını söyledi. Sipahi, “Arkadaşlarımızın yaptığı başarılı işler kadar, eğittikleri ekiplerin başarılı operasyonları da bizlere gurur veriyor” dedi.




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