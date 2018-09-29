“Ankara itfaiyesi” vatandaşı bilgilendiriyor

Ankara İtfaiyesi, “İtfaiye Haftası”nı Başkent'te düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasını Başkent'te düzenlediği etkinliklerle hafta boyunca kutlayan Ankara İtfaiyesinin etkinlik adreslerinden biri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Güvenpark ve Kurtuluş İtfaiye İstasyonu oldu.

Ankara İtfaiyesi, nostaljik itfaiye araçlarının da yer aldığı Güvenpark'ta kurulan stantta Başkentlilere, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yangın öncesi tedbirlere yönelik bilgiler de veriyor.

Üç asırlık teşkilat

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, “İtfaiye Haftası” kapsamında ayrıca, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde itfaiyecilik ile ilgili görsellerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara İtfaiyesi, Başkent'te eğitim veren okullarla birlikte yangın ve kurtarma tatbikatları da düzenliyor.

İtfaiye Teşkilatı, 304. yaşını kutlarken, hafta boyunca sürecek etkinliklerle, Ankara İtfaiyesi'ni ve tarihçesini Başkentlilere tanıtacaklarını belirten Ankara İtfaiyesi Akademi Amiri Zafer Yüce, “Vatandaşları bilgilendirirken almaları gereken önlemleri de anlatmaya çalışıyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde alınması gereken yangın ve güvenlik önlemleri ilgili bilgiler veriyoruz” dedi.

Baca temizliği nasıl yapılmalı?

Baca temizliği, doğal gaz ve elektrikli cihaz kullanımı gibi pek çok konuda da bilgilendirilen vatandaşlara broşür dağıtılırken, çocuklara da itfaiye temalı şapka, tişört ve boyama kitabı da hediye ediliyor.

Başkentli sürücülere de bilgi verdiklerini söyleyen Ankara İtfaiyesi Eğitim Amiri Yasin Tahir Karaca, sürücülerden geçiş önceliği bulunan araçlara yol vermelerini isteyerek şu uyarılarda bulundu:

“Biz bununla ilgili, ‘Yaşama yol ver' diyoruz. İster ambulans, ister itfaiye. Geçiş önceliği olan araçlara lütfen yol verin. Saniyenin önemi var. Rica ediyoruz, elinizden geleni yaparsanız, bize destek olursanız çok seviniriz.”

Uzman personeli uzman personeli ve teknik donanımı ile Başkentlilerin güvencesi olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 46 itfaiye grubunda, 155 araç ve 782 personeli ile 7/24 hizmet veriyor.