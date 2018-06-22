Ankara itfaiyesi yılın ilk 4 ayında 750 hayvanın hayatını kurtardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sadece yangına müdahale ile değil sel baskını, deprem ve trafik kazalarında insan hayatını kurtarırken, hayatlarını kurtardıkları hayvanlar nedeniyle de adeta bir kahramanlık hikayesi yazıyor. Ocak-Nisan ayları arasında kedi, köpek ve kuş başta olmak üzere toplam 750 hayvanı kurtaran Ankara itfaiyesi, Başkentlilerin de takdirini topluyor. Merkeze ulaşan tüm ihbarları anında değerlendirerek tüm canlıları kaldıkları zor durumdan kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, zorlu bir mücadele vererek sonunda yüzleri güldürüyor. Ekipler kimi zaman sevimli bir kedi yavrusunu, kimi zaman can dostu küçük bir köpeği mahsur kaldığı çatıdan, tavan arasından, sıkıştığı araç kaportasından ya da motor bölümünden titiz bir çalışmayla kurtarıyor.

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Ankara itfaiyesi, yılın ilk 4 ayında 436 kedi, 138 köpek, 155 değişik türde kuş, 6 yılan ve diğer hayvan türlerinden 25 hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtardıkları hayvanları sahiplerine teslim eden ekipler, sahipsiz olan hayvanları da gerekli durumlarda veterinere götürerek tedavi ettirip yaşam alanlarına geri bırakıyor. Hayvanları yara almadan sağ kurtarmak için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alan ekipler, gece gündüz demeden Başkentlilerin sıkıştığında başvurduğu en önemli adreslerden biri olarak gösteriliyor.