Ankara İtfaiyesinde termal kameralar kullanılmaya başlandı

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, envanterine kattığı son teknoloji ürünü termal kamera sistemiyle yangınlara daha etkin müdahalede bulunacak. Yetkililer, itfaiye görevlilerinin yangına müdahale sırasında, enkaz altındaki veya yoğun duman arasındaki canlıları tespit etmekte güçlük çektiğini, bundan sonra yanlarında taşıyacakları termal kamerayla canlı bulmada işlerinin kolaylaşacağını söyledi. Yetkililer, termal kameranın yangının kaynağını kısa sürede belirlemek, müdahale edilecek alana daha hızlı ulaşmak ve yangın sırasında açığa çıkmamış yanmamış gazların tespitinde de kullanıldığına dikkat çektiler.

İtfaiye personeli, yeni termal kameraların kullanımıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlere katılıyor.