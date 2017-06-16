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16 Haziran 2017 16:44

Ankara itfaiyesinden hayvan kurtarmada teknolojik yöntem

Başkent’te bir kolejin yağmur oluklarına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin kamerayla yaptığı tespit sonucu kurtarıldı.

Ankara itfaiyesinden hayvan kurtarmada teknolojik yöntem

16 Haziran 2017 16:44


Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi 406. Cadde’de bulunan bir kolej binasının yağmur oluklarından gelen kedi seslerini fark eden bina yetkileri, kediyi aramaya başladı. Bir süre aramaya yapan bina yetkileri kendi imkanlarıyla kediye ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur oluklarında sıkışan kedinin yer tespitini yapmak için çalışma başlattı. Teknolojik imkanlardan yararlanan itfaiye erleri, itfaiye teçhizatında yer alan oynar başlıklı kamera yardımıyla oluk içerisinde sıkışan kediye ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedinin, banka çalışanı bir kadın tarafından sahiplenildiği öğrenildi.




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