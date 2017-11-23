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23 Kasım 2017 10:41

Ankara İtfaiyesinden kış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, havaların soğumasıyla evlerde ve iş yerlerinde elektrikli ısıtıcıların doğru kullanılması ve baca temizliklerinin yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Ankara İtfaiyesinden kış uyarısı

23 Kasım 2017 10:41


İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, elektrikli ısıtıcılara bağlı olarak geçtiğimiz kış Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Ankara genelinde 329 yangın meydana geldiğini ve ciddi maddi kayıplara neden olduğunu belirterek, aynı sıkıntıların yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi. Sipahi, "Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ve iş yerlerinde elektrikli ısıtıcılar yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Bu nedenle can ve mal güvenliği bakımından ısıtıcıları açık bırakarak iş yerlerini terk etmemek, yaşam alanlarında da gece açık bırakarak uyumamak gerekir. Yangınla mücadelenin en etkin yolu, gerekli tedbirleri almaktan geçmektedir. Basit tedbirler büyük kayıpları önleyecektir" dedi.



"Baca temizliğini yaptırmadıysanız acele edin"


Geçtiğimiz kış aynı aylarda 141 baca yangını meydana geldiğini ifade eden Sipahi, baca temizliklerinin yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:


"Baca yangınlarının önüne geçmek için de özellikle işletmelerde bacaların 3-6 ayda bir kez, daire ve apartmanlarda ise en az yılda bir kere temizletilmesi gerekir. Kış aylarında görülen karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bölümü bacaların tıkanması sonucu meydana geliyor. Bu nedenle baca temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerek. Yaz aylarında bacalarını temizletmemiş olan vatandaşlarımız, bir an önce baca servisimize başvurup bacalarını temizletsinler. Vatandaşların kendi yöntemleriyle bacaya bir şey dökerek, yakarak, içeriye bir ağırlık uzatarak bacayı açmaya çalışmaları de çok yanlış bir yöntemdir."


Sipahi, Ankara İtfaiyesinin kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olduğunu ancak üzücü olayların önüne geçmek için bu basit tedbirlerin alınmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.



İtfaiye Baca Servisi Ankaralılara hizmet veriyor


Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “İtfaiye Baca Servisi”, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret karşılığında Ankaralılara hizmet veriyor. Bacaların temizlenmesi için İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek randevu alınması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların 341 41 60/ 1144 ve 1145 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alabileceklerini kaydettiler. Baca temizliği için Turgut Özal Bulvarı No: 9 Ata Sanayi bitişiği/Akköprü adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başvurulması ve ücretin yatırılması gerekiyor. Vezneler, 08.00-15.30 saatleri arasında hizmet veriyor.




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