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20 Haziran 2017 02:38

Ankara itfaiyesinden yaralı kediye yardım eli

Başkent’te yağmurdan kaçarak sığındığı çatı oluğunda sıkışan kediyi kurtaran itfaiye erleri, yaralı kedinin tedavisini gerçekleştirdikten sonra özgür yaşamına bıraktı.

Ankara itfaiyesinden yaralı kediye yardım eli

20 Haziran 2017 02:38


Ankara’da gün boyu etkili olan sağanak yağmur sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yağmurdan kaçarak Başbakanlık Ana Binası’nın çatı oluğuna saklanan bir kedi, metal boru içinde sıkıştı. Çıkmak için uğraş veren kedinin çıkardığı sesleri duyan bina çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede binaya gelen itfaiye erleri, metal boruyu keserek kediyi kurtardı. Kedinin yaralandığını fark eden itfaiye erleri, yaralı hayvanı bir masanın üzerine yatırarak, tedavisini gerçekleştirdi. Kedi, yapılan müdahalenin ardından doğal yaşamına bırakıldı.




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