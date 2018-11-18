Ankara 'kadın dostu kent' unvanını almaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Koordinatörü Meltem Ağduk ve çok sayıda davetlinin katıldığı proje tanıtım toplantısında Yerel Eşitlik Eylem Planı ile Başkent'in kadınların kullanımına uygun hale getirileceği vurgulandı. Sosyal belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olan 'eşitlik' ilkesini hayata geçirerek, kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi, tüm imkan ve hizmetlerden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balcı, eğitim, istihdam, sağlık, katılım, kentsel hizmetler ve şiddetle mücadele olmak üzere 6 ana başlıktan oluşan eylem planı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu eylem planı bizim farklı daire başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte aşama aşama hayata geçirilecek. Eylem planında 2 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz faaliyetler çok geniş kapsamlı ve tüm kent hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Bunların yanı sıra kadınların yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla saha araştırmaları ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük eğitim dahil başka projeler de geliştirilecek. Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimcinin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarımızı daha da geliştirip çeşitlendireceğiz. Sonuç olarak Türkiye'ye ve Ankara Büyükşehir Belediyesine yakışan bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edecek, belediyemizi ve kentimizi bu yönde güçlendireceğiz.”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Koordinatörü Meltem Ağduk, projenin uygulayıcıları olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine teşekkür ettiler.

Projenin hayata geçmesiyle Ankara, 14. Kadın Dostu Kent unvanını da alacak. Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında metro istasyonlarında ve parklarda açılan bebek bakım odaları, kız yurtlarının olduğu yerlerde güvenli durak sistemine geçilmesi, kadınların siyasette daha aktif olması ve özellikle belediyelerde kadın yöneticilerin sayısının artırılması, şiddetle mücadele ve bu konuda erkeklerin daha da bilinçlendirilmesi, Başkentli kadınların hayatını kolaylaştıracak. 2007 yılından bu yana kadın konusunda pek çok çalışma yürüten ve iki kadın sığınma evi, biri merkezde, 5'i ilçede olmak üzere toplam 6 kadın danışma birimi ile hizmet vererek kadına yönelik şiddetle ilgili ilk genelgeyi yayımlayan belediye unvanını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadına yönelik çalışmaları daha da geliştirmeyi amaçlıyor.