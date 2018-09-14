Ankara Kalkınma Ajansı Bala ilçesini destekliyor

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Minimum Karbon Ayak İzi İle Afşar Ellerinden Bala'm Ürünler” projesi hayata geçiriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Minimum Karbon Ayak İzi İle Afşar Ellerinden Bala'm Ürünler” projesi hayata geçiriliyor. Bala ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nin yöresel ürünleri yenilenebilir enerji ile üretilerek kullanıma sunulacak.

Afşar Kasabası Kültürünü Yaşatma ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek projede yerel tarımsal ürünler “Afşar Eller Kadın Kooperatifi” eliyle üretilecek. Yenilenebilir enerji kullanılarak minimum karbon ayak izi ve minimum atıkla üretilen yöresel ürünler, proje kapsamında tescillendirilecek "Afşar Bala'm" markası ile ticarileştirilecek. Bu kapsamda üretim aşamasında kullanılan elektrik, güneş enerjisinden sağlanacak. Ayrıca, üretim sırasında ortaya çıkan ve yöredeki evlerden toplanan organik atıkların solucan gübresine çevrilmesiyle minimum atıkla üretim ve yörede atık yönetimi bilincinin geliştirilmesi sağlanacak. Projenin pazarlama başlığı altında E-ticaret ve zincir marketler üzerinden tüketiciye ulaştırılması ve tanıtım faaliyetleri yer alırken, eğitim başlığı altında üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak programlar yer alıyor.

Kadın emeği desteklenecek

Toplam bütçesi 450 bin TL olan projede, üretim yanı sıra kadının ekonomik hayata katılımını destekleyici faaliyetler yürütülecek. Bu çerçevede, “Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulması öngörülüyor. Uzun vadede, proje kapsamında verilecek eğitimler ile bölge insanının girişimcilik kapasitesinin yükselmesi bekleniyor.

12 ayda tamamlanması planlanan proje sonunda, elektriğini güneş enerjisinden sağlayan 100 metrekarelik prefabrik üretim işletmesi ile 25 metrekarelik prefabrik solucan üretim tesisi kurulması da amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji yöntemleri ile yılda 1 ton erişte, 1 ton tarhana, 1 ton konserve soslar dahil, 1 ton salça, 500 kilogram pestil, 1 ton reçel, 1 ton turşu, 500 litre sirke, 500 kilogram meyve sebze kurusu elma, armut, erik, kayısı ve domates üretilmesi hedefleniyor. Projenin yerel kalkınma modeli olarak diğer ilçelere örnek olması bekleniyor.