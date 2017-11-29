Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinliğe Polatlı Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Nallıhan Nal-Etik Kooperatifi, Çubuk Moda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Akeka Kadın Üretim ve Girişim Kooperatifi ile Zeytindalı Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi temsilcileri katıldı. Kooperatiflerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının tartışıldığı etkinlikte, ANGİKAD üyesi girişimci kadınlar çözüm ve işbirliği önerilerini paylaştılar. Kooperatiflerin arasında tecrübe paylaşımına olanak sağlayan etkinlik sonucunda Ankara’daki kadın kooperatifleri ekosisteminin güçlendirilmesi yolunda somut adımlar atıldı.

Kadın kooperatiflerinin mevzuatla ilgili sorularını cevaplamak üzere Ankara İl Ticaret Odasından da etkinliğe katılım sağlandı. Kooperatiflerin üretim kapasitelerinin ve kooperatifler arasında işbirliği olanaklarının da paylaşıldığı etkinlik, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Ticaret Müdürlüğü uzmanları tarafından Kooperatifler Kanunu ve kooperatiflere yönelik desteklerle ilgili soruların cevaplanmasıyla sona erdi.