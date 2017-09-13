Ankara Kalkınma Ajansı YÖREX 2017’de

’si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)’na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (ATB) organizasyonuyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya Expo Center’da başladı. 17 Eylül tarihine kadar sürecek fuarda, Türkiye’nin yöresel ürünleri tanıtılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılan fuar büyük ilgi görüyor. 17 Eylül tarihine kadar sürecek fuarda Türkiye’nin yöresel ürünleri tanıtılacak. Ankara Kalkınma Ajansı’nın organizasyonu ile fuarda temsil edilen Ankara standında; Beypazarı Belediyesi, Kızılcahamam Çam Kolonyası, Kızılcahamam Çam Kozağı Reçeli ile Anadolu Bacıları Kooperatifi markaları yer aldı. Büyük ilgi gören Ankara standını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.