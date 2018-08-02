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02 Ağustos 2018 16:11

Ankara Kalkınma Ajansında 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri imzalanıyor

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Teknik Destek Programı’na başvurular devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansında 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri imzalanıyor

02 Ağustos 2018 16:11

Dönemler halinde başvuru yapılan programda, “2018 Yılı 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri” imzalanıyor.


Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara’da yer alan kurumların teknik ve kurumsal yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan Teknik Destek Programı’na başvurular devam ediyor. Dönemler halinde başvuru yapılan programda “2018 Yılı 3. Dönem Teknik Destek Sözleşmeleri” imzalanıyor.


Ankara Kalkınma Ajansı ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında “Pozitif Psikoterapi Metotları ile Psikolojik İlk Yardım Becerilerinin Edindirilmesi Amaçlı Eğitici Temel Eğitimi Projesi“ için imzalar da atıldı. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje ile pozitif psikoterapi metotları ile infaz koruma memurlarına psikolojik ilk yardım becerilerinin edindirilmesi amaçlı eğitici eğitimi verilmesi amaçlanıyor. 11 hafta sürecek olan eğitimler, 21 kişiye verilecek. İmzalanan proje ile psikolog ve sosyal çalışmacı olarak eğitime katılan kurum personelinin pozitif psikoterapi teknikleri konusunda duyarlılık oluşturulması, konu hakkında çalışmalar yapmaları amaçlanıyor. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitimci kadrosunun mesleki kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. Proje, ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan “2017 Teknik Destek Hibe Programı” kapsamında sağlanan eğitici eğitimi giriş modülünün devamı olma özelliğini taşıyor.




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