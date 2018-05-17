Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Fizibilite Desteği Programı

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan program yıl sonuna kadar açık olacak.

Program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek. Azami proje süresinin 12 ay olduğu programa Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek. Programa kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri (KSS), teknoloji geliştirme bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri başvuru yapabilecek. Toplam bütçesi 2 milyon TL olan 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı’nın asgari destek tutarı 25 bin TL, azami destek tutarı 150 bin TL olarak belirlendi.

Program başvuruları, www.ankaraka.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak elektronik ortamda yapılacak. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 10 Aralık saat 23.50 olup, taahhütname son tarihi ise 14 Aralık saat 17.00. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye, başvuru rehberi ve eklerine www.ankaraka.org.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.