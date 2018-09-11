Ankara Kalkınma Ajansından Nallıhan'a büyük destek

Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülecek “Kültürel Mirasımız Ambalajıyla Buluşuyor, Nallıhan Kazanıyor” projesi ile yerel kültürel zenginlikler ekonomik zenginliğe dönüşecek.

Ankara Kalkınma Ajansının, 2018 Yılı Mali Destek Programları (MDP) kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler için imzalar atılmaya başlandı. 2018 yılı MDP'nin iki başlığından biri olan “Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında ilk sözleşme imzalandı. Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülecek “Kültürel Mirasımız Ambalajıyla Buluşuyor, Nallıhan Kazanıyor” projesi ile yerel kültürel zenginlikler ekonomik zenginliğe dönüşecek.

Proje ile Nallıhan'ın iğne oyası ve ipek bez dokumacılığı ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçecek. Daha önce Ankara Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen bir proje ile “Nallıhan İğne Oyası” ve “Nallıhan Örtmesi” coğrafi işaret alarak tescillenmişti. “Kültürel Mirasımız Ambalajıyla Buluşuyor, Nallıhan Kazanıyor” projesinde ise yüzlerce yıllık el sanatlarının değişen tüketici eğilimine ve teknolojik gelişmelere ayak uyduracak şekilde yenilenerek pazara sunulması ve yerel ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlaması hedefleniyor.

Paketleme Atölyesi kurulacak, özel eğitimler verilecek

Toplam bütçesi 277 bin 410 TL olan projede tarihi Kocahan içerisinde “Yöresel Ürün ve Hediyelik Eşya Ambalajlama ve Paketleme Atölyesi” kurulması öngörülüyor. Proje ile ayrıca, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan dezavantajlı kadınların, el sanatları, üretim, tasarım ve pazarlama konularında yeteneklerini geliştirmeleri sağlanacak. Projenin eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan uygulamanın ise model olması bekleniyor: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Yaygın Eğitim Programları içerisinde yer alan el sanatları teknolojisi alanında, "Nallıhan İğne Oyası" ve "Nallıhan Örtmesi" isimli yeni modül program yazılması ve açılacak kursların bu programlar üzerinden yürütülmesi planlanıyor. 12 ayda tamamlanacak projenin, Nallıhan'da ve Ankara genelinde geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına ve ekonomik zenginliğe dönüşmesine hizmet etmesi bekleniyor.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezinin ortak olarak yer aldığı projede yürütülecek faaliyetler şöyle sıralanıyor:

Yöresel Ürün ve Hediyelik Eşya Ambalajlama ve Paketleme Atölyesi kurulumu, sanal market oluşturulması, fuarlara katılım, yöresel el sanatları tanıtım kitapçıklarının oluşturulması, internet sitesi yapılması, basılı materyallerin hazırlanması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Projeye ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Nallıhan'ın ipek iğne oyası kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Desteklediğimiz proje ile iğne oyası ve ipek bez dokumacılığı ürünlerinin hak ettiği marka değerini kazanacağına inanıyorum” dedi.