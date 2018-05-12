Ankara keçisi tiftiğine coğrafi işaret tescili alınacak

Koç Müzesi’nde, Ankara keçisinin tiftiğinden eğirilen iplikle dokunan Ankara sof kumaşının odağında yer aldığı “Tarihi Dokumak: Bir Kendin Gizemi” sergisinin açılışını yaptı.

Baran, açılışta yaptığı konuşmada, Ankara keçisinin tiftiğinden eğirilerek üretilen sof kumaşının 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinde alınıp satıldığını belirterek, “Ankara sofu kumaşı Ankara’yı dünyaya bağlıyordu. Kumaş sayesinde Ankara 16. Ve 17. Yüzyıllarda parlak bir ticari ve sosyal yaşama sahne oldu” dedi. Baran, Ankara keçisinin üretiminin yıllar içerisinde azaldığını kaydetti.

Ankara keçisi tiftiğine Cİ başvurusu

Ankara keçisinin öneminin son yıllarda daha çok anlaşıldığını kaydeden Baran, bunu anlayan kurumlardan birinin de ATO olduğunu söyledi. Baran, ATO’nun Ankara Tiftiği ve Ankara Erkeç Pastırması için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Ankara’nın tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Ankara sofu kumaşının ve tarihçesinin ziyaretçileriyle buluştuğu sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Etnografya Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan sof kumaşlar ve tiftikten üretilen çeşitli eserler yer alıyor. Sergide ayrıca 18. yüzyıl Ankara’sının resmedildiği halen Hollanda Rijksmuseum koleksiyonuna kayıtlı olan ve bu sergi için Ankara’ya getirtilen “Ankara Manzarası” adlı tablonun orjinali ilk kez izleyicilerle buluştu. “Ankara Manzarası” tablosunun Türkiye’ye getirtilmesi için sigorta masrafları ATO tarafından karşılandı.

“Ankara manzarası” Ankara’da kalsın

Serginin açılışında konuşan Hollanda Maslahatgüzarı Erik Westrate RijksMuseum’a kayıtlı “Ankara Manzarası” tablosunun Ankara’nın resmedildiği en eski tablo olarak bilindiğini hatırlattı. Maslahatgüzar, tablonun orjinalinin Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği’nde kalması yönünde çalışma yapacağını söyledi.

Serginin açılışında VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Küntay da birer konuşma yaptı.

ATO Başkanı Baran’a açılış töreninde, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülkü Karakuş ve Nuh Acar eşlik etti.

“Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” sergisi 16 Eylül tarihine Ankara Kalesi’nde bulunan Koç Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.