Ankara-Konya karayolunda 6 araç birbirine girdi

Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, trafiğin ağır işlemesinden dolayı ikinci bir kaza daha meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Konya yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç içindeki köpeğin pencereden atlaması ile kaza meydana geldi. 06 ADZ 04 plakalı araç sürücüsü, 03 UT 001 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada önde seyir halinde olan sırasıyla 34 BGM 936, 06 HNZ 17, 06 AF 4966 ve 06 HE 5463 plakalı araçlar birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, kaza nedeniyle sıkışan trafikte ikinci bir kaza daha meydana geldi. Ticari taksi, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 ST 8419 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Konya yolunda meydana gelen kazalar nedeniyle yol bir süreliğine kapandı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.