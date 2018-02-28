Ankara Kuzey Kent’te yaşam başlıyor

Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’na hakim bir bölgede bulunan ve 5 bin 82 adet konuttan oluşan, TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Kuzey Kent Projesini gazetecilere gezdiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, ilk etapta 250 konutun 6 Mart’ta açık artırma ile satışa çıkartılacağını duyurdu.

"Temmuz-Ağustos aylarında Ankaralılar tarafından kullanılacak"

Bu yıl içerisinde konutların kullanılmaya başlayacağını söyleyen Ergün Turan, "Burası geçmişte gecekondularla dolu bir alandı, bir kanun çıkartıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaklaşık 6 bin 500 gecekondu buradan tahliye edildi. Yine burada yaşayan vatandaşlarımız yerinde yaşar hale getirildi. Şimdi bu projenin ikinci etabı, 5 bin 80 konut bitmeye hazır hale getiriliyor. Bu yılın Temmuz-Ağustos aylarında bu konutlar Ankaralılar tarafından kullanılacak" dedi.

"Ankara’da isminden sıklıkla bahsedilen çok prestijli bir yaşam alanı olacak"

Projenin 3+1 ve 4+1 dairelerden oluştuğunu söyleyen Turan, projenin sosyal donatı alanları, yolları, okulları ile özel bir proje olduğunu söyledi. 770 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı olduğunu belirten Turan, "Burası Ankara için yeni bir yaşam alanı. Ankara’da bundan sonra Kuzey Kent adı ile anılacak yeni bir yaşam alanı. Birkaç yıl içinde 40-50 bin nüfusu barındıracak, prestijli, konforlu, bütün altyapı sorunu çözülmüş, sosyal donatıları zengin bir yaşam alanı doğuyor. Bu projeyi TOKİ’nin imkanları ile vadeli ve uzun vadeli olarak vatandaşlarımıza sunma imkanımız olacak. Projemizin ilk 250 dairelik kısmını açık artırma ile sunuyoruz 6 Mart’ta. Ondan sonra vatandaşlarımızın istedikleri daireyi görüp alma imkanları olacak. 3-4 yıl sonra Ankara’da isminden sıklıkla bahsedilen çok prestijli bir yaşam alanı olacak" diye konuştu.

Bölgenin geçmişinden bahseden ve projenin Türkiye’nin kentsel dönüşümde nereden nereye geldiğini gösteren bir örnek olduğunun altını çizen Ergün Turan, TOKİ’nin en sık iş yaptığı yerin Başkent Ankara olduğunu belirterek, eskileri yıkıp yenileri inşa ettiklerini kaydetti.