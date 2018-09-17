Ankara "lezzet şölenine" ev sahipliği yaptı

Başkent Ankara, Türkiye'nin 26 farklı noktasından yöresel mutfaklardan çıkan lezzetlerin buluştuğu "Gastro Ankara Lezzet Şöleni"ne ev sahipliği yaptı.

Festivale AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Asuman Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) tarafından Gölbaşı Mogan Parkı'nda düzenlenen şölene katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.

Anadolu'nun 26 noktasından farklı lezzetler

Anadolu'nun farklı noktalarından 26 derneğin buluştuğu ve ilk kez Ankara'da düzenlenen festivale Başkentlilerin gösterdiği ilgiye teşekkür eden Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Satılmış Çeribaşı, "Her bölge kendine özgü lezzetlerini sundu. Biz de Ankara ile özdeşleşen Ankara tavayı yaptık. Karadenizli aşçılar kuymak, Egeliler otlu yemekleri yaptı. Kayseri bölgesinden ise pastırmalı yemekler vardı" dedi.

Ankaralıların yöresel ve tarihi lezzetlerine sahip çıkmalarının önemine vurgu yapan Çeribaşı, "Ankara'nın hangi bölgesine giderseniz ayrı bir lezzet bulursunuz. Yemek anlamında unutulmaya yüz tutmuş tatlarımız var. Bunları gün yüzüne çıkaralım ki ecdadımızdan bize kalan bu yemekleri günümüz menülerine de koyabilelim" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir'den festivale destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ise "Gastro Ankara Lezzet Şöleni" kapsamında yapılan etkinlikte; Anadolu'nun yeme-içme kültürünü, zenginliklerini paylaşmayı ve şehirde özlenen bu tatların yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu mutfağının ve Türkiye'nin en iddialı şefleri, yöresel tatların ustaları, gurmeleri ile yeme-içme tutkunlarının Başkent'te buluşmasına ev sahipliği yaptı. (AYŞ-BC-SO-E)