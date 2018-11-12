ATO Congresium'da gerçekleşen Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Sadece ekonomik kalkınmayla bir ülkeyi kalkındıramıyorsunuz" dedi.

ATO Congresium'da Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Sizler Türkiye'nin de kabuk değiştirmesiyle birlikte ülkedeki birçok sorunu sırtlandınız. Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini sizler aldınız. Ülkenin refah düzeyinin yükseltilmesi görevini de devletin üzerinden sizler aldınız. Bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"Sadece ekonomik kalkınmayla bir ülkeyi kalkındıramıyorsunuz"

Vali Şahin kalkınma ajanslarına ilişkin olarak, "Biz beşer yüz bin liralık sanayiciye, üreticiye yapacağımız destekle yaptığımız bu iyilik dişinin kovuğuna gitmeyecektir. Bir strateji belirleyelim dedim. O strateji şu oldu; biz sanayicinin, üreticinin ve ekonomik enstrüman taraflarının ortak alt yapılarını hazırlayalım, ortak ihtiyaçlarına destek verelim. O yüzden güdümlü projeleri çok kullandık. Bunlardan bir tanesi İTÜ bünyesinde çelik test ve akreditasyon merkezini kurduk. Çelik veya ithalcilerimiz ürünlerin teslimi için Londra'ya gidiyorlardı. Onu kurarak bütün o sektöre bu alt yapıyı hazırlayarak hem çok kısa sürede hem de çok daha düşük maliyetle bunu yapar hale geldik. Birçok alanda ihtiyaç alanı belirleyip o alanlara ortak bir şekilde proje desteği sağlamış olduk. Kalkınmanın tek boyutlu olduğuna inanmıyoruz. Sadece ekonomik kalkınmayla bir ülkeyi kalkındıramıyorsunuz. O yüzden ekonominin yanında sosyal kalkınma boyutunun da ihmal edilmemesi gerektiğini düşünerek İstanbul Kalkınma Ajansı'nda sosyal boyutlu projelere de destek verdik. Eğer sosyal alanınız, insan gücünüz oluşamamışsa ekonomik zenginliğiniz bir zamandan sonra tıkanıyor. Sosyal kalkınmayı da önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatında Ankara'nın katkısı yüzde 19"

"Hedefimiz Ankara'yı yeni dönemin mega şehirlerinden biri haline getirmek" diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Ankara'da ekonominin nasıl gelişip, değiştiğini gördük. Ankara artık bir sanayi, eğitim, ticaret kenti. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatında Ankara'nın katkısı yüzde 19. Yapacağımız iş Ankara'nın yaptığını tüm diğer şehirlerin de yapmasını sağlamak. Avrupa ve dünya çapında borsacılar nasıl iş yapıyorlarsa tarım, hayvancılık ticareti yapanlar nasıl yapıyorlarsa Ankara'da da aynısını yaptıklarını görüyoruz. Ankara'daki ticaret odalarımız Ankara'nın yıllardır çözülemeyen iki büyük sorununa el attılar. ATO, ASO bir araya gelerek Ankara'ya ilk modern fuar merkezini kazandırıyor. Hedefimiz Ankara'yı yeni dönemin mega şehirlerinden biri haline getirmek. Sadece ülke içinde değil dünyayla rekabet edebilen bir Ankara istiyoruz. Burada ilk görev de bize düşüyor'' açıklamasında bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, "Odalar ve Borsalar müşterek toplantısı ilimiz ve üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında görüş ve önerilerin ortaya koyulacağı ve atılması gereken adımların tespit edileceği önemli bir platform. Özel sektör dinamizmiyle faaliyet gösteren oda ve borsalarımızın yönetim kurullarının bu platformda oluşturacağı ortak görüş ve öneriler şehrimizin gelişimi için çok önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"Tüm Türkiye'deki şirketlerin yüzde 12'si Ankara'da bulunuyor"

ATO olarak göreve geldiklerinden beri çalışmalarını üçlü sac ayağına oturttuklarını kaydeden Baran şöyle konuştu:

"Bunun ilki üyelerimiz ve Ankaralı tüccarlardı. Onların problemleriyle ve çözümleriyle ilgili bir mücadelenin içindeyiz. İkincisi Ankara ekonomisi oldu. Ankara'nın her alandaki gelişimi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üçüncüsü de üyelerimizin ve şehrimizin gelişimini ülkemize, ülkemizi gelişimini yine üyelerimize ve şehrimize etki edeceğini biliyoruz. Bu bilinçle hareket edince sorumluluk alanımız daha da genişledi. Eğitim ve sosyal sorumluluk kapsamında da yürüttüğümüz çalışmalar var. Ankaramız ticarette de sanayide de ağırlığı olan, tarımsal üretimde de yeri olan bir şehir. Tüm Türkiye'deki şirketlerin yüzde 12'si Ankara'da bulunuyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 37 tanesi Ankara firması. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçı firmasının 47 tanesinin merkezi Ankara. Şehrimizin yaklaşık 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Türkiye'ni nen büyük ikinci ithalatçısı, en büyük beşinci ihracatçısı konumunda Ankara. Son yıllarda kaydettiği gelişmelerde Türkiye'nin de en önemli sanayi merkezlerinden biri oldu. 21 üniversitesiyle eğitim alanında da dönemli bir il. Sağlık ve turizm sektörleri önemli alanlar. Turizm pastasından daha fazla pay alabilmesini sağlamak için bu alanlardaki potansiyelin bir program halinde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Başkentimiz gerek üniversite gerek kamu ve özel hastaneleriyle, 86 hastanenin 40'ında sağlık turizmi yapılabiliyor. Hastanelerimizde robotik cerrahi başta olmak üzere tüm ileri imkanlar ve teknolojiler mevcut."

"Ankara'dan Roma'ya 7 Ocak, Bakü'ye 8 Ocak ve Londra'ya 9 Ocak'ta uçuşlar başlayacak"

Ankara'nın bir diğer avantajının da termal anlamdaki zenginlikleri olduğunu kaydeden Baran, Ayaş, Beypazarı, Çubuk ve Haymana başta olmak üzere çok değerli termal kaynakların mevcut olduğunu vurguladı. Ankara'da yılın dört mevsiminin de turizm yapmaya uygun olduğu belirten Baran, ''Ankara konumu itibariyle hava yolu, demir yolu ve kara yollarının da kesişim noktasında. Türkiye'deki tüm illere ulaşım imkanı bakımından ise optimuma yakın bir seviyeye sahip. Ankara, yüksek hızlı tren konusunda da bir merkez olarak konumlandı. 2020'de Kayseri, izleyen yıllarda da Gaziantep'e demir yolu hattı uzanacak. Esenboğa havaalanı Avrupa standartlarında hizmet veriyor. Bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Çaldığımız her kapıda yurt dışı uçuşlarının çok önemli olduğunu ve Ankara'dan direkt uçuş sağlayamadığımızda problem yaşayacağımızı anlattık. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettiğimizde THY ile irtibatımızı sağladı. İlker bey ve ekibiyle yapılan toplantılar sonucunda geçen yılın Eylül ayında Ankara'dan 4 tane yeni hattın açıldığı müjdesini verdi. Bunlar Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris'ti. Bundan sonra da çalışmalarımız devam etti. Geçen ay ki bir toplantıda İlker bey yine Roma, Londra ve Bakü'ye de direkt uçuşların olacağı müjdesini verdi. Roma'ya 7 Ocak, Bakü'ye 8 Ocak ve Londra'ya 9 Ocak'ta uçuşlar başlayacak. ATO olarak tarihin en büyük dersliğine eğitim alsınlar diye öğrencilerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Bu yıl 3 bin 500 öğrencimizi Çanakkale'ye gönderdik'' değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve Çubuk Ticaret Borsası, Haymana Ticaret Borsası, Polatlı Ticaret Borsası ve Odası, Beypazarı Ticaret Odası, Haymana Ticaret Odası, Şereflikoçhisar Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.