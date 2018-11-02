Ankara polisi ATM kartı kopyalayanları, temizlikçi kılığında yakaladı

Ankara polisi, ATM'lere aparat yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi temizlikçi kılığına girerek suçüstü yakaladı. Operasyon anı anbean polis kameralarına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödeme Sistemleri Büro Amirliği ekipleri, bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve hesaplardan son beş ay içinde yaklaşık 4 milyon lira çekildiğini belirledi. Bunun üzerine kent genelindeki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda kart kopyalama aparatı yerleştiren 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar sonucunda 6 kişinin kimliklerini ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

Polisler temizlikçi kılığına girdi

Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını işi bitince almaya gelecek şüphelileri yakalamak için temizlikçi kılığına girerek beklemeye başladı. Günlerce şüphelileri temizlikçi kılığında takip eden Ödeme Sistemleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Enver S. ve Eren K.'yı yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM'ye geldikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Temizlikçi kılığındaki polislerin operasyonu kameralara yansıdı

Zanlıların olay yerine geldikleri araçta ve üzerilerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, dizüstü bilgisayar, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Operasyon anı ise anbean polis kameralarına yansırken, diğer şüpheliler Muharrem K., Volkan U., Yusuf Salcan ve Cankut K. de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.