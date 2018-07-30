Ankara polisi, faili meçhul suikasti aydınlattı

Seyir halinde olan otomobil başka bir araca çarparak dururken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca saldırgan baba-oğul, polis ekipleri tarafından yakalanırken, 16 yaşındaki katil zanlısı Hüsnü Baz’ın ifadesinde, "Silah tutukluk yaptı ben de arabadaki diğer tüfeği alarak ateş etmeye devam ettim" dediği ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kadir Keskin, yanında bulunan eşi Hazal Keskin ve çocukluk arkadaşı Ahmet Çulfa ile 34 PD 9693 plakalı otomobiliyle akşam saat 22.10 sıralarında Pursaklar ilçesinde bulunan Karacaören kavşağında durduğu sırada bir arkadaşıyla görüştü. Görüşme sonrası Keskin’in eşi ve çocukluk arkadaşının içinde bulunduğu otomobile 06 PB 204 plakalı bir otomobil yaklaştı. Keskin ne olduğunu anlamaya çalışırken, otomobilin içerisindeki kişiler silahları çıkararak Kadir Keskin, eşi ve arkadaşının bulunduğu otomobili taramaya başladı.

Araba seyir halindeyken başından vuruldu

Bir anda panikleyen Kadir Keskin, gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Keskin seyir halindeyken açılan ateşler sonucu kafasından vuruldu. Arka koltukta oturan arkadaşı Ahmet Çulfa, Kadir Keskin’in vurulduğunu görünce seyir halindeki arabayı durdurmaya çalıştı. Bir türlü durdurulamayan otomobil 500 metre ileride başka bir araca çarparak durabildi. Ayağından vurulan Ahmet Çulfa ise kaza sonrası bir şok geçirerek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, Keskin’in eşi Hazal Keskin’i araçtan indirerek hastaneye kaldırırken, Kadir Keskin’in kafasına isabet eden kurşunla öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek durumu olay yeri inceleme birimine bildirdi. Ekipler, arabaya isabet eden çok sayıda kurşunla olaya ait tüm delilleri titizlikle topladı. Kadir Keskin’in cesedi savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakalanmamak için elektronik eşya kullanmadılar

Yapılan otopsi sonrası dosyayı teslim alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, saldırıyı işleyenlerin Kadir Keskin’in husumetli olduğu Vahdet Baz (31) ve oğlu Hüsnü Baz (16) olduğunu belirledi. Ekipler şahısları yakalamak için çalışmalara başladı. Planlı şekilde saldırıyı işleyen baba ve oğlun yakalanmamak için telefon dahil elektronik eşyaları hiç kullanmadıkları tespit edildi.

Cinayet Büro dedektifleri tarafından yapılan 8 aylık çalışma sonucu saldırgan babayla oğlun kaldıkları yer tespit edildi. Yapılan tespit sonucu zanlıların evine ekipler tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Saldırgan baba ve oğul ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alınırken, Hüsnü Baz, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

"Tabanca tutukluk yaptı bende arabadaki tüfekle ateş etmeye devam ettim"

Öte yandan saldırganlardan Hüsnü Baz’ın ifadesinde, ölen Kadir Keskin’in daha önce babasını bıçakladığını belirterek, "Olay günü babamla birlikte tanımadığım bir arkadaşıyla arabayla Pursaklar’da gezerken Kadir Keskin’le karşılaştık. Hemen silahı çıkararak ateş etmeye başladım. Tabanca tutukluk yapınca, arabada bulunan tüfeği elime aldım ve ateş etmeye devam ettim" dediği ortaya çıktı.

Ayrıca saldırganların evlerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, Vahdet Baz’ın evde uyuşturucu yetiştirdiği de belirlendi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyette alınan ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı baba ile oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.