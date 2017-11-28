Ankara polisinden cezaevi firarilerine gece baskını

Gece yarısı ikametlere tek tek baskın yapan ekipler, çok sayıda aranan şahsı gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan cezaevi firarisi şahısların yakalanmasına yönelik, Ankara genelinde operasyon düzenledi. Gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde toplanan polis ekipleri, şahısların ikamet ettikleri adreslerini aldıktan sonra saat 01.30 sıralarında harekete geçti.

Ankara’nın dört bir yanına dağılan polis ekipleri, kapıları tek tek çalarak aranan şahısların evlerinde arama yaptı. Ev içinde saklanan firari şahıslar, kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek gözaltına alınan çok sayıdaki cezaevi firarisi, gerekli işlemleri yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.