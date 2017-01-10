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10 Ocak 2017 12:09

Ankara Sanayi Odası’ndan ATO Yönetimi’ne “Hayırlı olsun” ziyareti

Ankara Sanayi Odası’ndan ATO Yönetimi’ne “Hayırlı olsun” ziyareti

10 Ocak 2017 12:09

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyeti, ATO Başkanvekili Mustafa Deryal ağırladı.
Akyurt’ta yapımı devam eden fuar alanına ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette, Ankara’nın ekonomisi de ele alındı.
Deryal, Ankara’nın ortak sorunlarına çözüm için tüm kamu kurum kuruluşları ile ortaklaşa çalışma arzusunda olduklarını söyledi. Mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Deryal, “Ankara hepimizin şehri ve şehrimizi bir adım öteye taşımak en asli görevimizdir. Ankara için projeler üreterek hayata geçirmek ATO Yönetimi’nin önceliklerindendir” diye konuştu.



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