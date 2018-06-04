Ankara sokakları bekçilere emanet

Törende konuşan Bakan Soylu, "Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleştirilen "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni"ne katıldı. Soylu’nun konuşmaya başlayacağı sırada ezan okundu. Ezan bitene kadar bekleyen Soylu, "Allah ezanı memleketimizin semalarından, yurdun dört bir yanından eksik etmesin. Ezan sadece bizi namaza çağrı değildir, aslında özümüze, vicdanımıza, ahlakımıza çağrıdır. Ezan aynı zamanda özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür" diyerek sözlerine başladı.

Soylu, 21. yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını kaydeden Soylu, Türkiye’nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin mazlum insanlara kapılarını açtığını dile getiren Soylu, "Bizim medeniyetimiz, komşusunu unutan bir medeniyet değildir. Bizim medeniyetimiz, tarihine sırt dönen bir medeniyet değil. Hiçbir zaman da olmamıştır. Ne yapsaydı yani Tayyip Erdoğan, Suriye’de tecavüz edilen kadınları orada yüzüstü mü bıraksaydı? Hamile kadınların karnına şiş batırıldı orada mı bıraksaydı? Çocukları öldürüldü, kendileri öldürüldü. Sormazlar mıydı bize ’siz Mevlana’yı neden ağzınıza alıyorsunuz, Yunus Emre’den neden bahsediyorsunuz’ diye. Tam 400 yıl boyunca aynı sancağın altında bir millet olarak yaşadığımız insanlara sırtımızı neden dönecektik? Hiçbir zaman etrafımızdaki coğrafyada insanları yalnız bırakmadık" diye konuştu.

"Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik"

Türkiye’nin uyuşturucuya yönelik verdiği mücadeleye dikkat çeken Soylu, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek olan uyuşturucuya da izin vermediklerinin altını çizdi. Soylu, Türkiye halklarının arasına koyulmak istenen fitneye izin vermediklerini vurgulayarak, "780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu’sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler" şeklinde konuştu.

Soylu, AK Parti hükümetinin Türkiye’yi üç kat büyüttüğünü belirterek, şu an dünyanın gıpta ile izlediği projeleri yaptıklarını dile getirdi. Türkiye’yi dünyanın en huzurlu, en güvenli, en yaşanılabilir ülkesi yapma noktasında emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Soylu, dünyanın Türk milletinin zenginleşmesini ve büyümesini kıskandığına dikkat çekti. Soylu, "Çünkü bizim bu coğrafyada ayakta dik durmamızı, sözümüzü hüküm olarak ifade etmemizi kıskanıyorlar. Yaptığımız insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini kıskanıyorlar. Huzurumuzu bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşte bugün, buradaki kardeşlerimiz bu büyük Türkiye hedefinde çok önemli bir görev üstlenecekler. Şehir güvenliğinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte yepyeni bir anlayışı, aslında geleneğimizin bize emanet ettiği anlayışı yeniden ihya etmeye yönelik bir adım attık" ifadelerini kullandı.

"Yapacağınız iş alelade bir iş değildir"

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız bana bizzat ’ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum’ dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlevlik kazandırıyoruz. 2016’dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara’da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye’de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara’ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak. Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah’ın rızası var."

"Vatandaşlara güven, suçlulara korku salacaklar"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise çarşı ve mahalle bekçilerinin gecenin karanlığında sokaklarda güvenin sembolü olacağını söyledi. Bekçinin düdüğünü duyan, görüntüsünü gören vatandaşların kendilerini daha emniyetli hissedeceğini kaydeden Topaca, bekçilerin vatandaşlara güven, suç işleyenlere korku salacağını dile getirdi.

Her güvenlik görevlisi gibi bekçilerin de dikkat etmesi gereken hususların olduğunu aktaran Topaca, şunları kaydetti:

"Öncelikle size emanet edilen caddeleri, sokakları, mahalleleri kendi gözünüz gibi koruyacaksınız, oralara sahip çıkacaksınız. Oralarda yasa dışı bir şeylerin olmasına asla izin vermeyeceksiniz. Dürüstlükten, adaletten ayrı olmayacaksınız. Mahalleli sizi gördüğü zaman rahatlayacak, her türlü tehlikeden emin bir şekilde işini yapacaktır. İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşacaksınız, sevginizi her ortamda göstereceksiniz. Bu konuda hiç şüphemiz yok. Aldığınız eğitimle birlikte inşallah bunu sahaya da yansıtarak bizim işimizi kolaylaştıracaksınız."

Çarşı ve mahalle bekçileri, yemin töreninin bitmesi ile sahaya inen aileleriyle sevinçlerini paylaştı. Aileleriyle kucaklaşıp fotoğraf çektiren bekçiler, Ankara’nın huzuru için yılmadan çalışacaklarını belirttiler.

Özel harekat polisleri tarafından eğitildiler

Ankara’da görev yapacak 700 çarşı ve mahalle bekçisi, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er’in hazırladığı eğitim programı ile göreve hazırlandı. Terör operasyonlarında görev almış uzman eğitmenler, bekçilere, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim verdi.