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02 Aralık 2017 11:25

Ankara sonbaharda ayrı güzel

Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’in dört bir tarafında hizmete açtığı rekreasyon alanları, hizmet verdiği parklar, her mevsim büründüğü ayrı renkle, Ankaralıların gözde mekanları olmaya devam ediyor.

Ankara sonbaharda ayrı güzel

02 Aralık 2017 11:25


Sonbaharın artık sonuna gelindiği ve son ılık havaların yaşandığı bugünlerde, güneşin son bir çırpınışla ısıtmaya çalıştığı parklar; yaprakların sararıp, ağaçlarla vedalaştığı bugünlerde, özellikle hafta sonları, Başkentliler ve şehir dışından gelen konuklarla dolup taşıyor.


Yürüyüş yolları, mevsime özel renge bürünmüş yeşil alanlarıyla şehrin gürültüsünden uzak sağlıklı bir yaşam imkanı sunan, oyun alanlarıyla çocukları sevince boğan, suyun ve doğanın ahengi içinde kiminin düğün albümlerine konu olan, kiminin yürüyüş keyfine ev sahipliği yapan, kiminin de eş, dost, akraba ve sadık dostları hayvanlarıyla gezinti alanları olan parklar, Başkent’te yaşamanın ayrıcalığıyla Ankaralılara hizmet veriyor.


“Huzurlu bir ortam hayal edin” dendiğinde akla gelen her ayrıntının özenle düşünülüp, uygulandığı Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı parklar; her mevsim olduğu gibi sonbaharda da dolup taşıyor Ankaralılarla.




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