Ankara su baskınlarından kurtulacak

Çünkü elektrik, doğalgaz ve telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Dolayısıyla nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, su taşkınlarının önüne geçecek atık su ve yağmur suyu hatları yenileme çalışmaları kapsamında Akay Kavşağında devam eden çalışmaları yerinden inceledi. Çalışmaları yakından takip eden Tuna, yenileme çalışmaları hakkında çalışanlardan bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuna, Ankara’da su baskınlarının tekrardan yaşanmaması için bayram tatilinde de ASKİ ekipleriyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tuna, aşırı yağışlardan dolayı vatandaşların sıkıntı çektiği 15 noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini bildirerek, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için 24 saat esasına göre çalışmalara devam edildiğini belirtti.

"İnce bir ameliyat gerçekleştiriyoruz"

Tuna, Ankara’nın su baskınlarından kurtulması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassa bir çalışma. Çünkü elektrik, doğalgaz ve telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Dolayısıyla nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"İnşallah okullar açılmadan tamamlamış olacağız"

Çalışmaların belirlenen süreden daha kısa sürede bitmesi için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini aktaran Tuna, "Hatlar bilinmiyor. Doğalgaz hatlarının, elektrik hatlarının nereden geçtiği, hangi derinlikten geçtiği bilinmiyor. Bu tür arızalar olduğu zaman gecikmeler olabiliyor. Ama şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı olmadan devam ediyor. Ne çıkacağını bilmediğimiz için süre vermek çok doğru değil. Boş bir arazide olsaydık süre vermek çok kolaydı. Ama yer altından geçen hatların yerini de bilmiyoruz, ne olduğunu da bilmiyoruz. Çok ince ve hassas çalışma yürüttüğümüz için süre vermek zor. İnşallah okullar açılmadan tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Çalışmaların erkenden tamamlanması için çalışanların bayram izinlerini kaldırdıklarını anımsatan Tuna, vatandaşlara verecekleri rahatsızlığı asgariye indirme düşüncesiyle çalışmaları tatilde yürütme düşüncesi içinde olduklarını aktardı. Verdikleri rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan özür dilediklerini söyleyen Tuna, her yağışta su baskınlarının yaşanmaması için bu çalışmaları yapmakta mecbur olduklarının altını çizdi.

"Ya hep su baskınlarına maruz kalacağız ya da bu sıkıntıyı bir müddet çekeceğiz"

Tuna, "Burası ana arter. Trafik güzergahı için bir alternatif belirlediniz mi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Çok rahat bir şey olmayacak tabi. Çünkü sıkıntı var. Ameliyat olurken hastaneye yatıyorsun, narkoz yiyorsun, bıçak kesiyor. Birkaç gün kendine gelemiyorsun. Kimse ameliyat olmak istemez. Keşke ilaçla tedavisi mümkün olabilseydi ama ilaçla tedavi mümkün değil. Bir sıkıntı var. Biz bunu bayram tatilinden de istifade ederek daha az rahatsızlık verecek şekilde yapalım istedik. Ama bir noktada da mecburuz. Ya hep su baskınlarına maruz kalacağız ya da bu sıkıntıyı bir müddet çekeceğiz. Neden ameliyat olur bir insan? Daha rahat, daha iyi bir hayat yaşamak için ameliyat olur. Biz de bu ameliyatı Ankaramızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız çalışmaları destekliyor. Hiçbir şikayette almadık vatandaşlarımızdan. ’Bu ameliyatı gerçekleştirelim, bir daha sıkıntı çekmeyelim’ diyorlar ve bu da bize moral veriyor."

Tuna, Konya Yolu Kepekli kavşağı ile Akköprü Kavşağı’ndaki çalışmaları da okullar açılmadan önce tamamlayacaklarını bildirdi.