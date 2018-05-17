Ankara Toptancı Hali temizlendi

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baştan aşağı temizlenen Toptancı Hali, pırıl pırıl hale getirildi. Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinden ekipler, Toptancı Hali’nde eskiyen bazı binaları boyadı. Uzun yıllardır bakım gerektiren yolları da asfaltlanan Ankara Hali’nde güvenlik önlemleri artırıldı. Sabahın ilk saatlerinde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı 70 personel tarafından 4 süpürge aracı, 1 unimog yıkama aracı, 2’si sıcak su tankeri olmak üzere toplam 5 su tankeri ve 4 süpürge aracıyla başlatılan temizlik çalışmalarında çevreye zarar vermeyen dezenfektan temizlik maddeleri kullanıldı. Temizlik araçlarıyla basınçlı sıcak ve soğuk su kullanarak hal alanını temizleyen ekipler, duvar kenarları ile çöp toplama alanlarını da ilaçlayarak hijyen sağladılar. Sinek, sivrisinek gibi haşerelerin üremesine elverişli sahalarda ise sağlık kurallarına ve yönetmeliklere uygun olarak ilaçlama yapıldı.

Hafta içi sebze meyve giriş çıkışıyla ilgili yoğunluğun yaşandığı Toptancı Hali’nde uzayan ve çevreye sarkan ağaçlar da budandı. Ağaçlar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından budanırken, Toptancı Hali’nde adeta bahar temizliği yapılmış oldu. Dış cepheleri eskiyen binaları da elden geçiren ekipler, boyama işlemi gerçekleştirdi. Bazı binaların çatıları onarılırken, bazı binalardaki elektrik tesisatları da yeniden elden geçirildi. Yüzlerce kamyonun sebze meyve taşıdığı Toptancı Hali’nde bozulan yollar da asfaltlanırken, 200 metrelik ara refüj yapıldı. ASKİ ekiplerince de balık giriş çıkışının yapıldığı bölümde 140 metrelik atık su kanalı döşendi. Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Toptancı Hali’nde gerçekleşen bakım onarım ve temizlik seferberliğinin dışında güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. Hal alanında 2’si K-9 köpekli toplam 42 ANFA güvenlik görevlisi vardiya usulü çalışırken, özel noktalara yerleştirilen 55 kamerayla da 24 saat aralıksız izleme merkezi oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün MOBESE sistemine entegre edilen kameralar sayesinde güvenlik takibi daha da artırılmış oldu.

“Sağlıklı gıda, sağlıklı ortamda dağıtılır”

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali yetkilileri yaptıkları açıklamada, Ankaralıların sağlıklı gıda tüketimini sağlamalarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “İnsan sağlığı birinci önceliğimiz. Sağlıklı gıdanın dağıtımının yine sağlıklı ortamda yapılması şart. Bu nedenle Toptancı Hali’nin her zaman bakımlı ve temiz olması gerekiyor. Belirli aralıklarla yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yoğunluğun olmadığı hafta sonlarında aralıksız devam ediyor” dedi.