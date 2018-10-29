Ankara tüccarı için ATO-PTT işbirliği

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve ekibiyle toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye'nin ikinci büyük odası olan Ankara Ticaret Odası ile Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın yerli ve milli ekonomi seferberliğinde ATO üyelerinin işlerini ve ticaretlerini geliştirebilmeleri için ortaklaşa yapılabilecekler ele alındı. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, PTT Anonim Şirketi'nin çağın gereklerine göre yenilenmeyi başardığını, kargo taşımacılığına lojistik faaliyetleri de eklediğini, tüm bu çalışmaları da elektronik ticaret bölümüyle taçlandırdığını anlattı. ATO üyelerini lojistik, elektronik ticaret gibi konularda desteklemek ve yönlendirmek istediklerini anlatan Baran, “Yerli ve milli şirketimiz PTT Anonim Şirketi ile işbirliği halinde çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacağız” diye belirtti. Baran, PTT ile işbirliğinin ilk ayağının elektronik ticaret konusunda olacağını söyledi.

Aynı zamanda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini de yürüten PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise konuşmasında, elektronik ticaret başta olmak üzere milli ekonomi seferberliği üzerine ATO ile ortaklaşa çalışma yapmayı istediklerini söyledi. Bozgeyik, “Elektronik ticaret yapmak isteyen ATO üyelerine lojistik ve yazılım desteği sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

PTT A.Ş.'nin elektronik, kargo-lojistik ve bankacılık alanlarındaki faaliyetlerinde işbirliği yaptıklarına kazandığından fazlasını kazandırdığını anlatan Bozgeyik, “5 binin üzerinde noktada 10 bin aracımızla çalışıyoruz. Kargo taşımacılığında Türkiye'de payımız yüzde 35 seviyesinde” ifadelerinde bulundu ve PTT A.Ş.'nin yenilikçiliği temel alan çalışmalarıyla dünyanın 70 posta şirketi arasında 7'inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Toplantıya, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, PTT Genel Müdür Yardımcıları Gürbüz Akbulut ve Cumali Yüksek, E-PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT Pazarlama Daire Başkanı Özge Denli, PTT Bank Daire Başkanı Servet Akdeniz ve Spor Toto Genel Müdürü Bünyamin Bozgeyik katıldı.