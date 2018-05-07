Ankara, Üreğil Kent Ormanı ile nefes alacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile birlikte toplamda 2,5 milyon metrekarelik alanı kapsayan Üreğil Kent Ormanı Projesi’nin 250 bin metrekarelik 1. etabında incelemelerde bulundu. Vatandaşların temiz havada sağlıklı ve güzel bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayacak projede meydan düzenleme çalışmaları, yürüme yollarının yapımı ve ekolojik tarım alanının yapımı hızla devam ediyor. Üreğil Kent Ormanı Proje tamamlandığında yeşilin tüm tonlarını taşıyacak ve Ankaralıların yeni mesire ve dinlenme alanı olacak.

Sosyal hayata doğanın imzası atılacak

Proje kapsamında su sporları ve gösterilerinin yapılacağı 31 bin 5 yüz metrekarelik iki gölet yer alacak. Su sporları ve etkinlikleri için gölete 3 iskele inşa edilecek. Çocuklar için ekoloji okulu, vatandaşların piknik yapıp, kafelerde oturabileceği alanların da planlandığı projede idari binalar, kır kahveleri, kafeler ve çeşmeler doğal dokuya uygun bir şekilde tasarlanacak. 9 yıllık görev süresince yalnızca fiziki yatırımlar değil, çevreye de büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Amacımız, kalıcı eserlerle yalnızca Mamak’a değil, Ankaramıza değer katacak yatırımların yapılması. Yeşilin bol olduğu bu güzel yerleri hizmet verecek mekânlar haline dönüştürüyoruz. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri huzur dolu bir kent ormanı oluşturuyoruz” dedi.

Toprağa, yeşile ve doğaya özlem sona erecek

Vatandaşların uğrak noktası olacak Üreğil Kent Ormanı ile Mamak, cazibesini bir kat daha arttıracak. Toprağa, yeşile ve doğaya olan özlemi giderecek proje kapsamında ekoloji okulu da yer alacak. Çocuklar, 80 metrekarelik alanda tarımsal ürünler yetiştirebilecek. Ayrıca 241 meyve ağacı, 1148 endemik bitki, 1049 yapraklı ağaç, 3412 çalı grubu, 1211 ibreli ağaç ve 21 bin 732 yer örtücü bitki dikilecek.