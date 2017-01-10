Ankara Valisi Ercan Topaca Başkan Ak’ı ziyaret etti

Ankara Valisi Ercan Topaca, beraberindeki bir heyet ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a ziyarette bulundu.

Başkan Ak’ın makam odasında gerçekleşen görüşmeye Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı. Ankara Valisi Topaca, kısa bir süre önce açılışı yapılan Keçiören Metrosu’nun Ankara’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Keçiören’de bulunan okullarımızın derslik ihtiyaçlarını tespit etmek üzere katılacağımız toplantı öncesi sizi de ziyaret etmek istedik. Keçiören’de gerçekleştirdiğiniz başarılı hizmetlerinizin devamını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ak ise, Keçiören Metrosu’nun ilçede trafiği önemli ölçüde azaltacağını belirterek, Keçiören’in marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi hakkında Vali Topaca’ya bilgi verdi. Beş etap olarak planlanan Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin içerisinde peyzaj alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanlarının bulunacağını kaydeden Başkan Ak, “Projeye adını veren ıhlamur ağaçları Keçiören’den kent merkezine kadar bir hava koridoru oluşturarak kentimizin mikro klimasına da olumlu etki yapacak. Vadimizde Keçiörenlilere kayık, gondol ve motorlarla gezinti yapma imkanı da sunacağız” diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.