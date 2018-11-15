Ankara Valisi Şahin'den Altındağ'a ziyaret

Yaklaşık 10 gün önce Ankara'daki görevine başlayan Vali Vasip Şahin, Altındağ'ı ziyaret etti.

Altındağ'ın Hamamarkası bölgesine gelen Vali Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Tiryaki, Şahin'e Hamamarkası'nda konut alanı olarak ayrılan bölgeyi tanıttı. Başkan Tiryaki, Hamamarkası'nın tarihi dokusuna her zaman sadık kalacaklarını belirterek, konut projesinin yatay mimariye uygun olduğunu söyledi. Hamamarkası'ndaki bu konakların yaklaşık 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapıldığına dikkat çeken Tiryaki, yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığının altını çizdi. Eski mahalle kültürünü canlandırma hedefi ile yola çıktıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, “Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapılıyor. 32 konak oturuma hazır. Hiçbir yerinde beton yok. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada oturacak, buranın kıymetini bilecek birilerini arıyoruz. Evlerin hem sokaktan ana girişi var hem de arabanın park edileceği otopark kısmından girişi de var. Çocuk oyun alanı ve yeşil alan da olacak. 5-6 ada tamamen konut parseli olarak düşünüldü. Eski Ankara evleri tamamen kendi parselasyonlarına göre yapıldı, hiçbir ev ikincisine benzemiyor. Herkesi Altın Konaklar'ı görmeye davet ediyorum" dedi.