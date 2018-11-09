Ankara Valisi Şahin'den anlamlı ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Seyranbağları Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevinde bulunan yaşlılarla bir araya gelen Vali Şahin, “Sizler bizim için gerçekten önemli bir hazinesiniz. Her biriniz bilginizle, tecrübenizle, bize aktaracağınız tüm değerlerle çok kıymetlisiniz. Sizlerden istifade etmemiz lazım. Özellikle yeni nesillerin, sizleri can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin sizleri daha sık ziyaret etmelerinde fayda var” ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, şu andaki imkanların daha iyisini devlet olarak sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “İnşallah her geçen gün sizlerin imkanları, yaşama konforu daha iyi noktalara erişecektir. Bu ülke Allah'a şükür büyüklerine saygılı nesiller yetiştiriyor. Bu millet, hala millet olma özelliğini kaybetmedi. Bu da elbette siz büyüklerimizin eseri. Sizler geçmişten aldığınız bu hasletleri bizim nesle, bizden sonraki nesle aktardınız. Bu nedenle sizler için ne yapsak azdır. Arkadaşlarımız sizlere güzel hizmetler ediyorlar. İnşallah siz onlara teşekkür ettikçe, dua ettikçe daha fazlasını yaparlar” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Şahin, burada misafir edilen büyüklerimize çeşitli hediyeler vererek çiçek takdim etti.(ME-DK-Y)