Ankara Valisi Şahin'den Kızılcahamam'a ziyaret

Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin, ayağının tozuyla daha önce kaymakamlık görevinde bulunduğu Kızılcahamam'ı ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam'a gelerek önce Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'ı, sonra Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kızılcahamam Belediyesine geçen Şahin, Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Ahmet Arslanoğlu, Murtaza Güngör, Kemal Öztürk, Murat Can, Günaydın Yüce, Hamis Tüfekçi ve belediye birim müdürleri tarafından kapıda karşıladı.

Şahin, Kızılcahamam'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Güney'le sohbet eden Şahin'e hediye takdim edildi.