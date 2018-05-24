Ankara Valisi Topaca, bölge ve il müdürleriyle iftarda buluştu

Personelinizi mutlaka gözetin, koruyun, onlara destek olun. Çünkü çok büyük bir mücadele içerisindeyiz ülke olarak” dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Gölbaşı Vilayetler Evindeki iftar programında, Ankara bölge ve il müdürleri ile bir araya geldi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programa, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bölge ve il müdürleri de katıldı.

Vali Topaca, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından yaptığı konuşmasında, ramazan ayının İslam dininde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Ramazan-ı şerifte hepimiz, çevremizle, mahallemizle, köyümüzle, komşumuzla, dostlarımızla birlikte Ramazan-ı şerifi yaşıyoruz. Çevremizden fakir olanları bir şekilde sevindirecek, onları destekleyecek, sıkıntılarını giderecek birçok şeyi yapıyoruz. Aynı şekilde dostlarımızla, ahbaplarımızla, sevdiklerimizle gerek iftarlarda gerek sahurlarda gerekse diğer programlarda, mukabele okuma şeklinde değişik programlarda bir araya gelmek suretiyle aramızdaki sevgiyi, saygıyı, muhabbeti artırmaya da Ramazan-ı şerif vesile oluyor. Böyle bir imkan, başka dinlerde, başka kültürlerde yok. Elinizdekini, cebinizdekini, sofranızdakini komşunuzla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onların sıkıntılarını düşünmek başka inançlarda bizdeki kadar yoğun yaşanmıyor” şeklinde konuştu.

“Rabbimize bizi Müslüman olarak dünyaya getirmiş olmasından dolayı ne kadar şükretsek azdır” diyen Topaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mutlaka her yerde hayır sahipleri vardır, insanlara iyilik etmek isteyenler vardır ama Ramazan-ı şerif ve diğer aylarda yapmış olduğumuz bu hayır işi, ancak yapanların anlayacağı güzellikte, yaptıkça yapma arzusunun arttığı İslami bir özelliktir. Dolayısıyla Rabbimize bizi Müslüman olarak dünyaya getirmiş olmasından, bu güzelliklerle tanışmış olmaktan, Peygamber Efendimizin ve diğer İslam büyüklerinin bize öğrettiği bu güzellikleri hem yaşama hem yaşatma ve bu vesileyle toplumun zayıf kesimlerine yardım etme imkanı bahşetmesinden dolayı ne kadar şükretsek azdır.”

“Ülke olarak çok büyük bir mücadele içerisindeyiz”

Vali Topaca, programa katılanlardan herkesi, çalışanları kucaklamalarını istediğini söyleyerek, “Milletimize, devletimize hizmet anlayışının, duygusunun da gelişmesini kuvvetlendirin. Personelinizi mutlaka gözetin, koruyun, onlara destek olun. Onları insan olarak, bu toplumun bir bireyi olarak yapması gereken gerek sosyal faaliyetler gerek yardım faaliyetlerinde onlara örnek olmak, onları bu tür güzelliklere alıştırmak konusunda da bizlerin görevi var. Çünkü çok büyük bir mücadele içerisindeyiz ülke olarak. Çok boyutlu bir saldırı altındayız. Bunu askeri saldırı olarak düşünmeyin. Manevi saldırılar da var. İşte Ramazan-ı şerifin getirdiği güzellikleri, ahlakı, dayanışmayı, sevgiyi, merhameti, yardımlaşma duygusunu ortadan kaldıracak manevi yönlerimize saldırılar da var. Aynı şekilde ülkemizin maddi refahını ortadan kaldırmaya dönük saldırılar da var. Bunların bir kısmını içimizdekilere, bir kısmını da dışarıdaki düşmanlarımıza yaptırıyorlar. Tabii kötü olan, içimizde olup da ülkesine zarar verdiğini bilmeden bu saldırıları yapan önemli bir insan grubunun olması bizi üzüyor. Bunlarla mücadele, onlara doğru yolu göstermek, onlara yaptıkları işin ülkemizin ve milletimizin lehine olmadığını, uzun vadede bu devlet zarar gördüğü zaman hepimizin zarar göreceğini onlara anlatmak gerekiyor. Ülkemiz, devletimiz her şeyiyle, maddi ve manevi varlıklarıyla bir bütündür. Onlara yapılan saldırılara karşı hepimiz o çatıyı ayakta tutmak için gereğini yapmak durumundayız. Çocuklarımıza sahip çıkmak durumundayız. Onlara kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi vermek durumundayız” diye konuştu.

Topaca, kendilerine umut bağlamış büyük bir İslam dünyası olduğunu, mazlumlara el uzatabilecek, onların dertlerini dünya kamuoyunda gündeme getirebilecek başka bir devlet olmadığını belirterek, “Biz, sorumluluğu çok olan bir milletiz, devletiz. Bu sorumlulukla ancak hep birlikte, bütün millet olarak bir araya gelir, kenetlenir, maddi ve manevi varlıklarımıza sahip çıkar, onu toplumun bütün fertlerine aktardığımız takdirde bu mücadeleyi kazanabiliriz. Aksi takdirde Allah korusun o mücadeleden galip çıkmamız zor olabilir, çok yoruluruz. Bütün arkadaşlarımın bu anlayışla bütün çalışanlarını bu yönde motive etmesi, bilgilendirmesi gerekir” dedi.

Vali Topaca, konuşmasını, programa katılanlara teşekkür ederek, Ramazan-ı şerifin Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.