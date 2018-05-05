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05 Mayıs 2018 15:44

Ankara Valisi Topaca: “Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var, durumları iyi"

ANKARA (İHA) – Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunan Vali Ercan Topaca, "Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var, durumları iyi" dedi.

Ankara Valisi Topaca: “Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var, durumları iyi

05 Mayıs 2018 15:44


Vali Topaca, bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, can kaybı olmadığını belirterek, "Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var, durumları iyi" ifadesini kullandı.


100-150 civarında aracın hasar gördüğünü söyleyen Topaca, hasar tespitinin yapılabilmesi için vatandaşların hasar gören iş yerlerine ve araçlarına müdahale etmemelerini istedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın da arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Topaca, "Bu sorunun bir daha olmaması için gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.


Ayraca olay yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.




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