Ankara Valisi Topaca, karne dağıtım törenine katıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. Ankara Keçiören’de Tevfik Ünsal İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine ise Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Ankara Valisi Topaca, bir ülke için eğitim öğretim faaliyetlerinin devletin yaptığı en önemli faaliyet olduğunu kaydederek, “Çünkü ülkemizin geleceği, refahı, milletimize yapacağımız hizmet hepsi eğitime bağlıdır. Eğitim faaliyetlerini iyi yapıyorsak ülkemizin geleceği aydınlıktır, refah düzeyi yüksektir. Bu sebeple bütün dünyada eğitim öğretim faaliyetlerini nasıl daha kaliteli veririz çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştiririz şeklinde bir arayış devam etmektedir. Zannetmeyin ki sadece bizim ülkemizde sorunlar var. Bütün dünyada en gelişmiş ülkelerde dahi benzer sorunlar var. Onlarda bir arayış içerisinde. Bizim ülkemizde de çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş bir nesle emanet etmek anlamında eğitim öğretimle ilgili çok kapsamlı değişiklikler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcına Ankara’mızda bütün sınıflar tekli eğitime geçmiş olacak”

Ankara’da da 2017 yılında bir yatırım seferberliğinin başlatıldığını anlatan Topaca, “356 okul ve yaklaşık 11 bin dersliği yapıyoruz. Bunların önemli bir kısmının inşaatı başladı. Burada çocuklarımız için tertemiz, pırıl pırıl her türlü teknik imkanı olan okulları onlar için hazırlamaya çalışıyoruz. Bu okullarımızda atölyeleri, spor salonları, sosyal etkinlikler için imkanlar her türlü imkan var. Çocuklarımız için bunlar feda olsun. Hükumetimiz Cumhurbaşkanımız bu konuda bize bir talimat verdi. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine kadar tekli eğitime geçiş için ne yapılması gerekiyorsa yapın talimatını aldık. Bu kapsamda bu çalışmaları başlattık. İnşallah öngördüğümüz süre içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında Ankara’mızda bütün sınıflar tekli eğitime geçmiş olacak. Yeni yapmış olduğumuz okullar her yönüyle daha sağlam daha kullanışlı ve daha donanımlı okullardır” açıklamasında bulundu.

“Ders çalışmayın ama sizi geliştirecek en az 3-4 kitabı her çocuğumuzun okumuş olmasını istiyoruz”

Topaca, öğrencilere yönelik ise şunları söyledi:

"Bu yaz dönemini en güzel şekilde geçireceğinizden hiç şüphem yok. Dinlenin, eğlenin, tatil yapın, gezin, dolaşın, inceleyin, etrafınızda neler olup bitiyor onları dikkatli bir şekilde izleyin. Ama aynı zamanda yaz dönemini dolu dolu geçirmenizi istiyoruz. Ders çalışmayın ama sizi geliştirecek en az 3-4 kitabı her çocuğumuzun okumuş olmasını istiyoruz. Eğlenmeyle, gezmeyle birlikte kitap okuma alışkanlığını da elde etmenizi istiyoruz. Artık o eski şu an kısmen uygulanan bu test ve sınav stresini önümüzdeki yıllarda yaşamayacaksınız. O sürece hazırlık anlamında biz daha çok okuyan, inceleyen etrafında neler olup bittiğinin farkında olan ve kendine güveni tam olan öğrenciler istiyoruz. Bunun için sizin yapabileceğiniz en güzel şey okumaktır.”

“ Okuyarak okutarak birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlamak onların gelecekte başarılı bir hayat kurmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır”

Topaca, velilere ise “Artık bundan sonra üniversitelere, liselere girişte öyle çok sorunlarımız olmayacak. İstediğiniz okula çocuğunuzu gönderebileceksiniz. Ülkemizde çok sayıda üniversite var. İstediğiniz üniversiteye, bölüme çocuklarınızı gönderebileceksiniz. Burada yapmanız gereken çocuklarınızı iyi yönlendirmek. Sadece onları test çözen, ders çalışan birer kişi olarak değil, aynı zamanda sosyal hayatı olan ülkesiyle devletiyle bağlantılı ülkesindeki gelişmelere duyarlı okuyan yazan okuduğunu anlayan analiz eden sorgulayan evlatlar olarak yetişmesini istiyoruz. Bunun içinde sadece öğretmenlerimizin gayretinin yetmediğini biliyoruz. Velilere de büyük görev düşüyor. Onları sizde yönlendirin. Bol bol kitap okusunlar. Çocuğa okuyun demekle olmuyor. Mutlaka sizlerinde onlarla birlikte bir şey okumanız elinize bir kitap almanız onların okumaya bakışını değiştirecektir. Okuyarak okutarak birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlamak onların gelecekte başarılı bir hayat kurmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Artık çocuklarınızı dershanelere, kurslara gönderme dönemi bitiyor. Bütün annelerin babalarında duyarlı olmasını çocuklarını izlemesini onları yönlendirmesini okullarda verilen eğitim evde tamamlamalarını istirham ediyorum” İfadelerini kullandı.

Öğretmenlere de teşekkür eden Topaca, öğretmenlerin çocukları büyük bir gayret ve özveri içerisinde işlediğini söyleyerek, “Adeta mermeri nasıl bir sanatkar yontuyorsa öğretmenlerimizde çocuklarımızı ilmik ilmik işliyor ve geleceğe hazırlıyor” dedi.

“Ankara tekli eğitime geçmeyle ilgili bu 356 okulun yapımı konusunda diğer illere göre başarılı gidiyor”

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, yaklaşık 976 bin öğrenci ve resmi okullarda çalışan 55 bin özel okullarda çalışan 17 bin olmak üzere toplam 72 bin öğrenciyle bin 741 resmi okul, bin 127 özel okul olmak üzere toplam 2 bin 865 okulda güzel bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, “Bugün 356 tane okulumuzun 240 tanesinin inşaatını devam ediyor. Türkiye ölçeğinde Ankara tekli eğitime geçmeyle ilgili bu 356 okulun yapımı konusunda diğer illere göre başarılı gidiyor. 2019’un Eylül ayında Ankara hiçbir sorun yaşamadan tekli eğitime yani tam gün eğitime geçmiş olacak. Keçiören ilçemizde tekli eğitime geçmeyle ilgili okul ve derslik yapımına bakıldığında ilk 5’e girecek, nüfus yoğunluğundan kaynaklanan belki derslik üretmede sorun yaşama anlamında sıralamada ilk 5’e girecek bir ilçemiz. Keçiröen ilçemizde 65 tane şu anda planlanmış ve yapımı devam etmekte olan okul yapımı çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Topaca, 1.sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti. Törende Topaca, öğrencilerin halk oyunu gösterisini ve hazırladıkları gösterileri de izledi. Vali Topaca, yanına gelen öğrencilerle ise selfie çektirdi.

“Ben çok mutluyum karnemde hepsi çok iyi olduğu için”

Karnelerini alan öğrencilerden 2.sınıf öğrencisi Saliha Ela Gönültaş, karnesinin çok iyi olduğunu belirterek, “Ben çok mutluyum karnemde hepsi çok iyi olduğu için” dedi. Gönültaş, oyun oynadıklarını ders çalıştıklarını, arkadaşlarıyla bu dönemi çok iyi geçirdiklerini söyleyerek, tatilde ise gezeceğini, kitap okuyacağını, oyun oynayacağını kaydetti. Gönültaş, “Stilist olmak istiyorum. Moda tasarlamayı çok seviyorum. Öğretmenimde destekliyor” dedi.

Kağan Ünal ise “Her zaman başarıya gitmek istiyorum. Karnem hepsi de çok iyi. Bu dönem çok iyi geçti. Öğretmenimde sağolsun yardım etti. İleride futbolcu olmak istiyorum. Futbol benim hoşuma gidiyor hem çok iyi oynuyorum. Tatilde Antalya’ya gideceğim, bisiklete bineceğim” şeklinde konuştu.

Nehir Polater çok mutlu olduğunu kaydederek, tatilde eğleneceğini, gezeceğini söyledi. Karne hediyesi istemediğini söyleyen Polater, “Annemin olması yeterli benim için. Öğretmen olmak istiyorum” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

Öte yandan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.

Yarı yıl tatili ise 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.