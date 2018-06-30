Ankara Valisi Topaca’dan cesedi bulunan küçük Eylül’le ilgili açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Maalesef şu anki yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Köyümüzün çıkışında bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı ve çıkarıldı. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor. Net bir şekilde bu olayın bu kişi (tutuklanan U.K.) tarafından yapıldığı yönünde kanaatimiz var. Yavrumuzun gömüldüğü alandaki eletrik direğini de kendisi dikmiş" dedi.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 gün boyunca havadan ve karadan yaptıkları aramalar sonucunda Eylül’ün cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, yaptığı açıklamada, "Yavrumuzun bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Fakat maalesef şuanki yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Köyümüzün çıkışında bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı ve çıkarıldı. Bunlar kesin bilgiler değil, ön bilgiler. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

"Köpeğimiz orada bir koku hissetti ve işaret verdi, daha sonra orası kazıldı ve cesede ulaşıldı"

Şuan tutuklu bulunan kişinin Eylül’ün kaybolduğu gün aynı saatlerde arabasıyla görülmesi ve bir vatandaşın verdiği ifade sonucu orada yoğunlaştıklarını kaydeden Topaca, "Köpeğimiz orada bir koku hissetti ve işaret verdi. Daha sonra orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Olayın nasıl olduğu, yardım eden var mı yok mu bunlar net tespit edilmiş değil. Bir tutuklu var. İncelenen bu tutuklaya yardım eden var mı, yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar, bunlar ilerleyen saatlerde veya günlerde netleşecek" şeklinde konuştu.

Vali Topaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kişinin (tutuklanan U.K.) bu olayı yaptığına dair bazı deliller de onu işaret ediyor. Arkadaşlarımızın tecrübeleri, başsavcımız burada onun tecrübeleri, net bir şekilde bu olayın bu kişi tarafından yapıldığı yönünde kanaatimiz var. İnşallah bundan sonra böyle olay yaşamayız. Gözaltına alınanlar elbetteki var. Gören kişilerin ifadelerine başvurulacak. Bu yavrumuzun gömüldüğü alandaki elektrik direğini de kendisi (U.K.) dikmiş. İnsanların şüphelenmediğini düşünerek oraya götürdü diye tahmin ediyoruz."