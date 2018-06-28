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28 Haziran 2018 13:49

Ankara Valisi Topaca’dan kayıp çocuk açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ankara Valisi Topaca’dan kayıp çocuk açıklaması

28 Haziran 2018 13:49


Vali Ercan Topaca, Polatlı’da katıldığı bir programda, Eylül Yağlıkara’nın kaybolması ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Vali Topaca, "Bu adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili çok fazla detay vermek şu aşamada doğru değil. Kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri eşleşti, DNA testiyle. Şu an bir kişi zaten tutuklandı. Çocuğumuz ile ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Net olarak olay aydınlatıldığı zaman veya bir itiraf olduğu zaman paylaşacağız" bilgilerini paylaştı.




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