Ankara Valisi Topaca’dan Polatlı’da kaybolan çocuk ile ilgili açıklama

Topaca, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Topaca, “Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk. Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz” dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için eşi Sevim Topaca ve oğlu Mustafa ile birlikte Çankaya Dr. Reşit Galip İlkokulu’na geldi. 1277 nolu sandıkta oyunu kullanan Topaca, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Vatandaşlık görevimizi yaptık ve oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için devletimiz için ve milletimiz için hayırlara vesile olur. Seçim, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası. Bizde demokrasinin şartlarının yerine gelmesi anlamında gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Ankara’da da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan milletimizin hür iradesini istediği gibi sandığa yansıtması anlamında gerekli önlemleri aldık. Bugün saat 8 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Ankara’da şuana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Süreç gayet güzel ve sakin bir şekilde geçiyor. İnşallah sonuna kadar da sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Ankara genelinde bin 900 civarında sandık alanı bölgesi var. 13 bin civarında da sandık var. Oy verme işlemi bittikten sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirlerini uygulayarak sonuçların il ve ilçe seçim kurullarına intikalini sağlayarak seçimi huzurlu bir şekilde tamamlamayı umuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu süreçte sükunet tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk”

Vali Topaca, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan İbrahim ve Şerife Yağlıkara’nın 8 yaşındaki kızı Eylül’le de ilgili açıklamalarda bulundu. Topaca, “Çocuklar bizim için en önemli varlıklar. Eylül kızımız Cuma günü öğle saatlerinde en son köy meydanında bir akrabası tarafından görülüyor. Cuma namazında sonra babası fark ediyor ve daha sonra haber alınamıyor. Cuma gecesi karadan her türlü arama çalışması yapıldı. Gece saat 2 den itibaren de uçakla yaklaşık köyün etrafındaki 10 kilometrekarelik alanı taradılar. Uçak yerde canlı olup hareket eden her cismi tespit eden teknik donanıma sahip. Bu taramada da bulunamadı. Çalışmamız devam ediyor. Bu konuda birkaç ihtimali daha değerlendiriyoruz. Başka türlü kaybolmanın dışında ihtimalleri de değerlendiriyoruz. İnşallah kısa sürede kızımızı sağ salim buluruz. Önemli olan onun sağ salim bulunmasıdır ve olayın aydınlatılmasıdır. Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk” şeklinde konuştu.

“Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var”

Ankara Valisi Ercan Topaca, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var. Fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Şüphelinin şüpheli olduğunu gösteren kuvvetli bir karine olmadan kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda bazı analizler yaptırıyoruz. Oradan da sonuca gideceğimizi düşünüyorum”.