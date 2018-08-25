Ankara yollarında, hedefe adım adım

Asfalt dökümünden bakım ve onarım çalışmalarına, yeni yol açımından kavşak ve köprü inşaatlarına kadar birçok projeyi bir arada yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı bir baştan bir başa birbirine bağlayan modern yol yapımlarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın vatandaş memnuniyetini önceleyen ulaşım ve alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi yönündeki talimatının ardından Büyükşehir ekipleri de, 2018 yılı için planlanan hedefi tutturmak hatta üzerine çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Hedef: 500 kilometre yol, 3 milyon ton asfalt

İlçe ve mahalleler dahil 3 milyon ton asfalt serimi, 500 kilometre yeni yol açımı ve genişletmesi, bin kilometre malzemeli bakım çalışması ve toplam 3 bin 200 kilometre sathi kaplama yapmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, toplam 150 ayrı ekiple Başkent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yaz döneminde hız kazanan çalışmalar kapsamında sadece Ocak-Temmuz ayları arasında 500 kilometrelik hedefin 370 kilometrelik kısmının tamamlandığını kaydeden yetkililer, “Yine aynı dönemde 747 kilometre malzemeli bakım ve bin 200 kilometre sathi kaplama çalışması olmak üzere 1 milyon 783 bin 908 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

"Asfaltsız köy yolu kalmayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe gezilerinde hem vatandaşla hem de esnaf ile yaptığı sohbetlerde en çok talebin asfalt dökümü konusunda geldiğini söyledi. Merkez ve çevre ilçelerle koordinasyon içinde çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Tuna, "Yol açım, asfaltlama, genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz aylarıyla birlikte daha da hızlandırdığımız çalışmalarımızla Başkent yollarının daha modern, konforlu ve güvenli olması uğraş veriyoruz. Başkent’te asfaltsız mahalle (köy) yolu kalmayacak. Bunun için de yıl sonuna kadar 3 bin 200 kilometrelik asfalt çalışmamızın hepsini köy yollarında yapacağız" dedi.

ALO 153 Mavi Masa’ya gelen taleplerin dışında muhtarlarla kurulan iletişim sayesinde asfalt ihtiyacının olduğu ilçe ve mahallelerin belirlendiğine dikkat çeken yetkililer, bu yıl en fazla yol açımı ve genişletilmesi yapılan ilçenin 40 kilometre ile Polatlı olduğu bilgisini paylaştı.

Ankara’da ilçe ilçe, yol açımı, genişletilmesi ve bakım çalışması yapılan yollar:

- Altındağ : 4 bin 690 metre yol açımı ve genişletmesi, 580 metre malzemeli bakım çalışması.

- Çankaya : 22 bin 256 metre yol açımı ve genişletmesi, 10 bin 933 metre malzemeli bakım çalışması.

- Etimesgut : 31 bin 580 metre yol açımı ve genişletmesi, 1350 metre malzemeli bakım çalışması.

- Keçiören : 8 bin 205 metre yol açımı ve genişletmesi, 8 bin 995 metre malzemeli bakım çalışması.

- Mamak : 2 bin 760 metre yol açımı ve genişletmesi, 10 bin 830 metre malzemeli bakım çalışması.

- Sincan : 3 bin 600 metre yol açımı ve genişletmesi, 120 metre malzemeli bakım çalışması.

- Yenimahalle : 16 bin 685 metre yol açımı ve genişletmesi, 17 bin 729 metre malzemeli bakım çalışması.

- Akyurt : 20 bin 800 metre yol açımı ve genişletmesi, 7 bin 500 metre malzemeli bakım çalışması.

- Ayaş : 20 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 65 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Bala : 9 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 20 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Beypazarı : 15 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 16 bin 700 metre malzemeli bakım çalışması.

- Çamlıdere : 1350 metre yol açımı ve genişletmesi, 22 bin 200 metre malzemeli bakım çalışması.

- Çubuk : 12 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 62 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Elmadağ : 12 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 36 bin 500 metre malzemeli bakım çalışması.

- Evren : 900 metre yol açımı ve genişletmesi, 8 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Gölbaşı :14 bin 830 metre yol açımı ve genişletmesi, 40 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Güdül : 58 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 30 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Haymana : 11 bin 300 metre yol açımı ve genişletmesi, 24 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Kahramankazan : 15 bin 330 metre yol açımı ve genişletmesi, 75 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Kalecik : 5 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 15 bin metre malzemeli bakım

- Kızılcahamam : 12 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 60 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Nallıhan : 16 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 25 bin metre malzemeli bakım çalışması.

- Polatlı : 40 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 141 bin 700 metre malzemeli bakım çalışması.

- Pursaklar : 13 bin 500 metre yol açımı ve genişletmesi, 6 bin 500 metre malzemeli bakım çalışması.

- Şereflikoçhisar : 3 bin metre yol açımı ve genişletmesi, 42 bin metre malzemeli bakım çalışması.