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23 Aralık 2016 09:14

Ankara Zabıtası Pursaklar’da toplandı

Ankara Zabıtası Pursaklar’da toplandı

23 Aralık 2016 09:14

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Eğitim Rehberlik ve Yayın Komisyonu Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde toplanarak İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğini ele aldı.
Saray Kültür Merkezinde düzenlenen seminere, Pursaklar Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Kayaer, Ankara Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, ilçe zabıta müdürleri ve zabıta ekipleri katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katılım ile gerçekleşen eğitim semineri saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi ile başladı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, “Zabıta zor bir iş yapıyor. Yaptığınız işler büyük ehemmiyet arz ediyor. Zabıta şehrin güvenliğiyle de ticaretiyle de ilişkilidir. Çalışmalarınızı takdir ediyor başarılar diliyorum” dedi.
Ankara Zabıta Daire Başkanı Aburrahman Karabudak da yaptığı konuşmada, “Teşkilat olarak önemli bir iş icra ediyoruz. Ruhsatı olmayan bir iş yeri literatürde yok sayılmaktadır. Bu nedenle çok daha titiz olmalıyız. İlerleyen günlerde ‘Ruhsat Çalıştayları’ yapmayı planlıyoruz. Teşkilatımıza faydalı olan her çalışma milletimize de faydalıdır” diye konuştu. Konuşmasının ardından Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısına komisyonu temsilen plaket takdim eden Karabudak ev sahipliğinden dolayı Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti. 9.30’da başlayan eğitim semineri 17.00’de zabıta personeline katılım belgesi verilmesiyle son buldu.



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