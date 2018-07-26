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26 Temmuz 2018 23:37

Ankara’da 112 Acil Servis ekibine saldırı

Ankara’da vakadan dönen 112 Acil Servis ekibine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Ankara’da 112 Acil Servis ekibine saldırı

26 Temmuz 2018 23:37


Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan bir vakadan Beypazarı’na dönmekte olan 112 Acil Servis ekibi Atderesi mevkiinde saldırıya uğradı. 06 FP 7051 plakalı ambulanstaki personelin henüz belirlenemeyen bir sebeple saldırıya uğradığı ve saldırganların mavi bir minibüsle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Olay yerine gönderilen başka bir ambulansla hastaneye sevk edilen görevli personelin durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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